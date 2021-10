12 октября 2021 г. Клайв Куксон и Лаура Хьюз | Financial Times Британская стратегия "коллективного иммунитета" на ранней стадии пандемии оказалась "провалом общественного здравоохранения", утверждается в новом докладе о Covid-19 "Британское правительство и ученые приняли фаталистическое решение, поддержав на ранних стадиях пандемии коронавируса стратегию, которая сводилась к "коллективному иммунитету" и унесла многие тысячи жизней, что стало "одним из самых серьезных провалов общественного здравоохранения, с которыми когда-либо сталкивалось Соединенное Королевство", заключило парламентское расследование", - сообщает Financial Times. "Совместный доклад, единогласно одобренный 22 парламентариями от Консервативной, Лейбористской и Шотландской национальной партий, является первым авторитетным расследованием реакции Великобритании на пандемию в преддверии полного общественного расследования, обещанного премьер-министром Борисом Джонсоном. Парламентарии обвинили правительство и его научных советников в "групповом мышлении", в котором не были учтены эффективные меры по борьбе с Covid-19, принятые в других странах мира", - говорится в статье. "В докладе комитетов Палаты общин по науке и технологиям, а также по здравоохранению и социальной помощи говорится, что, несмотря на то, что Великобритания обладает "одними из лучших в мире экспертных знаний", она решила отложить локдаун и социальное дистанцирование в первые недели пандемии. Covid связывают с более чем 150 тыс. смертей в Великобритании, что является одним из самых высоких показателей в мире, хотя, как отмечается в докладе, международные сравнения показателей смертности не являются однозначными". "Страна медленнее закрывалась в марте 2020 года, чем несколько других европейских стран, и совершила "непростительную оплошность", не запустив успешную операцию по тестированию и отслеживанию случаев заболеваемости, как это сделали многие страны Восточной Азии. Еще одно упущение заключалось в том, что не удалось на раннем этапе ввести строгий пограничный контроль, который уменьшил бы распространение Covid путешественниками", - сообщается в публикации. "Грег Кларк, председатель Комитета по науке и технологиям, сказал, что они оправдывают научных советников за "умышленное следование политике" "коллективного иммунитета", но имеется определенная степень фатализма, которая сделала это неизбежным результатом, учитывая ограниченные возможности тестирования в то время и широко распространенное мнение, что общественность не примет локдауна в течение длительного периода времени", - пишет Financial Times. "В докладе выявлено несколько причин ошибок в политике и рекомендациях на раннем этапе пандемии. Они включают в себя неадекватные данные о распространении Covid в результате провала операции тестирований в Великобритании; чрезмерная зависимость от конкретных математических моделей; недооценка готовности общества соблюдать меры изоляции; секретность членства и деятельности правительственной Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (Sage); и сконцентрированная на Великобритании позиция, исключающая альтернативные взгляды из других мест, особенно из Восточной Азии, но также и из других регионов Европы", - сообщает газета. "Министры не спешили вводить карантин до 23 марта прошлого года "из-за официальных научных рекомендаций, полученных правительством, а не вопреки им", говорится в докладе. "Политика правительства ни в каком существенном отношении не отклонялась от полученных научных рекомендаций". "На протяжении всей пандемии нами руководили научные и медицинские эксперты, и мы никогда не уклонялись от принятия быстрых и решительных мер для спасения жизней и защиты нашей Национальной службы здравоохранения, включая введение ограничений и локдаунов", - заявило в ответ правительство. (...) Источник: Financial Times