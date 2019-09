12 сентября 2019 г. Стивен Мафсон | The Washington Post Минфин США признает, что в списке олигархов, который оно полностью списало из Forbes, не должно быть рожденного в России физика "В среду министерство финансов США обнародовало письмо, в котором говорится, что Валентин Павлович Гапонцев, 80-летний физик-лазерщик, который стал гражданином США 10 лет назад, не входит в список российских олигархов, который, как министерство признало в суде, был полностью списан из статьи в журнале Forbes от 2017 года", - передает The Washington Post. "Гапонцев, создавший компанию стоимостью 6,8 млрд долларов под названием IPG Photonics, которая базируется в Оксфорде, штат Массачусетс, занял 27-е место в списке 96 россиян, который министерство финансов США передало Конгрессу, когда законодатели решили предпринять ответные меры за вмешательство России в выборы в США, - говорится в статье. - В письме министерства финансов указывается, что оно пересматривает свою точку зрения, "основываясь на информации, которой у нас не было на момент представления доклада Конгрессу". "Гапонцев заявил, что он никогда не принадлежал к российским олигархам и опасался, что Конгресс может использовать этот список в качестве инструмента оказания давления на Кремль. (...) Согласно закону о санкциях, упомянутым в нем лицам может быть запрещен въезд в Соединенные Штаты, а их активы могут быть заморожены. (...) Гапонцев подал иск в федеральный суд 3 декабря 2018 года", - пишет газета. "В среду министерство финансов заявило, что Гапонцев не входит в список, составленный согласно разделу 241 закона США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" . Министерство указало, что "(...) если бы оно составляло этот незасекреченный доклад сегодня, то д-р Валентин Гапонцев не был бы включен в список олигархов Российской Федерации", - сообщается в публикации. "Этот закон был принят подавляющим большинством голосов в Конгрессе 2 августа 2017 года - тот редкий случай, когда обе партии проявили единодушие. Эта мера потребовала как секретных, так и незасекреченных списков "наиболее значимых высокопоставленных иностранных политических деятелей и олигархов в Российской Федерации, что определяется их близостью к российскому режиму и их состоянием", - напоминает The Washington Post. Гапонцев, по данным газеты, получил докторскую степень и работал в Московском физико-техническом институте. В 1990 году основал компанию IPG Photonics, которая производит мощные оптоволоконные лазеры для телекоммуникаций и вскоре переместил фирму в США. (...) "В ходе судебного заседания правительство США признало, что министерство финансов США полностью основало свой незасекреченный доклад об олигархах , согласно Закону о противодействии противникам Америки посредством санкций, на списке, взятом из статьи журнала Forbes за 2017 год", - указал генеральный юрисконсульт IPG Photonics Анджело Лопрести. (...) Источник: The Washington Post



