13 апреля 2020 г. Шон Уолкер | The Guardian Коронавирусная дипломатия: как Россия, Китай и ЕС соперничают за расположение Сербии "Сначала в Белград прибыли китайцы - с самолетами с оборудованием и шестью медицинскими экспертами, чтобы помочь координировать национальную коронавирусную политику. Эмоциональный сербский президент в благодарность поцеловал китайский флаг и осудил Европу за отсутствие помощи. Затем прибыли русские, которые привезли менее решающие, но, тем не менее, желанные ресурсы на военных самолетах с большой оглаской в СМИ. Наконец, прибыли и европейцы, указывая, что они были там все время и их финансирование значительно больше, чем России и Китая вместе взятых, - пишет The Guardian. - В Сербии, стране-кандидате на возможное вступление в ЕС, которая также обихаживала Москву и Пекин в последние годы, крайне заметно пересечение конкурирующих "коронавирусных дипломатий". "По мере того как пандемия набирает обороты, крупные игроки стремятся использовать мягкую силу и помощь для достижения своих внешнеполитических целей. Что касается ЕС, он пытается доказать, что разговоры о европейских ценностях и солидарности - это не просто пустые слова. Для Китая это вопрос смены нарратива, чтобы представить страну как решение проблемы коронавируса, а не ее причину. Для России это использование более скромных ресурсов для достижения максимального эффекта: российские военные транспортные средства ездят по Италии, самолет с оборудованием, частично произведенным находящейся под санкциями фирмой, отправляется в США. Американцы, сосредоточенные при администрации Трампа на внутреннем фронте, в основном отсутствуют в игре коронавирусной дипломатии", - говорится в статье. (...) Издание напоминает, как в ответ на запрет на вывод медицинских поставок из ЕС президент Сербии Александр Вучич объявил, что "европейской солидарности больше не существует". (...) "Это было не совсем то, что мы хотели бы услышать от правительства, которое утверждает, что оно делает все возможное для вступления в ЕС", - заявил один европейский дипломат, базирующийся в Белграде. Но даже в Испании и Италии было возмущение по поводу отсутствия скоординированного европейского ответа на коронавирус, и для тех, кто находится за пределами блока, таких как Сербия, отказ ощущался еще сильнее", - указывает издание. (...) "Китай был рад заполнить этот пробел. Сербские чиновники говорят, что китайские эксперты, которые остались в стране, в настоящее время руководят политикой правительства в отношении коронавируса. В отличие от большей части Европы, Сербия следует китайской модели изоляции даже легких случаев коронавируса в крупных полевых больницах, вместо того, чтобы доверять людям в самоизоляции. По словам одного сербского чиновника, китайцы также рекомендовали установить абсолютную блокировку, такую, которая была введена в Ухане. Это предложение было отклонено на том основании, что сербская общественность не примет его, но были введены строгие комендантские часы, и те, кому за 70, постоянно находятся дома. Обещанный режим массового тестирования еще не набрал обороты, и доклады заставляют предположить, что процедура тестирования хаотична. Но сербские чиновники надеются, что ввод строгих китайских мер на раннем этапе означает, что страна избежит широкомасштабной эпидемии, наблюдаемой в странах Западной Европы. По состоянию на воскресенье в Сербии зарегистрировано 3380 подтвержденных случаев коронавируса и 74 случая смерти". "Россия также направила помощь, в основном дезинфицирующие средства для больниц и подъездов жилых домов. В Москве оппозиционные деятели выразили недовольство тем, что Кремль отправляет оборудование за границу с пропагадистскими целями, в то время как врачам в России не хватает основных материалов. В Сербии помощь приветствовали, хотя и было ощущение, что фанфары вокруг поставок могут перевесить их фактическую пользу", - пишет издание. "После вспышки Вучича ЕС также усердно работает над тем, чтобы продемонстрировать, каким образом он помогает Сербии. Делегация ЕС в стране отметила, что за последние два десятилетия было предоставлено грантов на более чем 200 млн евро и займов на 250 млн евро для оказания помощи в строительстве и оснащении медицинских учреждений. Лаборатория, финансируемая ЕС, изначально предназначенная для проведения тестов контроля качества молока и других пищевых продуктов, была переоборудована в лабораторию по тестированию на коронавирус. ЕС пообещал еще 93 млн евро в краткосрочной и среднесрочной перспективе на борьбу с коронавирусом и его последствиями@. "Ситуация с коронавирусом во многих отношениях является продолжением предыдущей битвы за сердца и умы в Сербии. Опрос, проведенный в декабре прошлого года, показал, что многие сербы считают, что Россия или Китай были крупнейшим донором страны в последние два десятилетия, хотя на самом деле ЕС дал стране 100 раз больше, чем любая из этих стран". "Во времена кризиса самолет с авральными материалами может иметь большой общественный эффект, но структурная работа в сфере здравоохранения в течение многих лет с легкостью забывается", - сказал вышеупомянутый европейский дипломат. "С тех пор Вучич также высоко оценил европейскую помощь, но в памяти общества останутся, вероятно, крупные китайские жесты (...)", - заключает издание. Источник: The Guardian