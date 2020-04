13 апреля 2020 г. Люк Хардинг | The Guardian "Люди Путина" Кэтрин Белтон: беспощадная и убедительная книга "В 1985 году молодой сотрудник КГБ прибыл в провинциальную Восточную Германию. Его звали Владимир Путин. Что именно Путин сделал в Дрездене, остается загадкой. Официальная версия сообщает не много: он пил пиво, прибавил в весе, жил в обычной квартире со своей женой Людмилой и двумя их дочерьми. В то время как у других советских шпионов были приключения, Путин - так гласит эта версия - просидел поздний этап холодной войны в канцелярской тихой заводи. Журналист-расследователь и бывшая журналистка The Financial Times Кэтрин Белтон копнула глубже. Ее революционная книга "Люди Путина: как КГБ вернул себе Россию, а затем начал наступление на Запад" предлагает гораздо более пугающую версию, - пишет обозреватель The Guardian Люк Хардинг. - Путин был высокопоставленным офицером связи со "Штази", тайной полиции Восточной Германии. А Дрезден был ключевой базой для операций КГБ, в том числе смертоносных, в которых Путин якобы играл непосредственную роль". "Во время борьбы с капитализмом Политбюро финансировало радикальные террористические группировки на Ближнем Востоке и в других местах. Оно поддержало Фракцию Красной армии, крайне левую группу, которая совершила серию смертельных атак в 1970-х и 1980-х годах в Западной Германии. Белтон отслеживает ее бывшего участника, который вспоминает, как он тайно приехал в Восточный Берлин. Оттуда его отвезли в Дрезден для встреч с товарищем Путиным и другим сотрудником КГБ, - говорится в статье. - КГБ давал западным немцам оружие и деньги. И рекомендовал возможные цели. Одной из них мог быть Альфред Херрхаузен, глава Deutsche Bank, который погиб во взрыве с помощью сложного взрывного механизма по дороге на работу спустя несколько недель после падения Берлинской стены. Целью Москвы было подорвать и "посеять хаос на Западе", рассказывает Белтон экс-террорист (...)". "Эта история - одно из наводящих ужас откровений", - пишет Хардинг, отмечая, что книга Белтон (....) "основана на десятках интервью с олигархами и кремлевскими инсайдерами, а также с бывшими сотрудниками КГБ и швейцарскими и российскими банкирами". (...) "В одной примечательной главе Белтон называет людей, которые предположительно выступают финансистами Путина, - сообщается в статье. - Один из них - Жан Гучков, внук белого русского аристократа и руководитель, ранее работавший в HSBC в Женеве. Другой - Геннадий Тимченко, нефтяной трейдер, который якобы действует как "хранитель" богатства Путина (Тимченко это отрицает). Гучков является частью хорошо развитой международной сети, которая помогала Москве в советское время и теперь решает дела для Путина, утверждает она". "Белтон утверждает, что Путин и его санкт-петербургская команда управляют государством по правилам криминального клана. Существует общий денежный банк, известный как общак. Он может быть использован для личных проектов, таких как роскошный дворец за 1 млрд долларов, построенный для президента у Черного моря. Информатор сообщает Белтон, что инсайдеры, работающие на этой секретной вилле, называют Путина псевдонимами, среди которых - "Михаил Иванович", начальник милиции из советской комедии, "папа" и "номер один". Иногда они указывают пальцем на потолок", - передает Хардинг. (...) Британский политический и профессиональный класс показал себя жадным, считает Белтон: "У пэров есть должности в советах директоров московских госкорпораций, в то время как Лондонская фондовая биржа разрешила размещение этих же сомнительных фирм (...). Кремлевские бароны скупили Кенсингтон. В Консервативную партию Бориса Джонсона поступали большие суммы от русских эмигрантов, в том числе перед последними выборами". "(...) По словам Сергея Пугачева, бывшего правительственного инсайдера, а ныне находящегося в изгнании олигарха, Путин лично поручил Роману Абрамовичу в 2003 году купить футбольный клуб "Челси". Пугачев говорит, что цель состояла в том, чтобы поднять авторитет России как среди элиты, так и среди обычных британцев. Приобретение было частью более глубокого проникновения Москвы на запад через грязные деньги (...)", - отмечается в статье. "Между тем, в новом свете показаны и определяющие эпизоды путинской эры. В 2002 году вооруженные чеченские боевики захватили московский театр на Дубровке, взяв в заложники около 900 человек. Игорь Сечин, привратник и помощник Путина, принял судьбоносное решение использовать смертоносный химический газ для нейтрализации террористов, рассказывает один из инсайдеров. Погибли по меньшей мере 115 заложников. Сечин также, как сообщается, проинструктировал судью, какой приговор вынести Михаилу Ходорковскому, олигарху, заключенному в тюрьму в 2005 году за мошенничество", - пишет The Guardian. "Это превосходная книга, - полагает Хардинг. - Ее единственный недостаток - сильная зависимость от хорошо информированных анонимных источников. Публично говорить о коррупции в Кремле опасно, как показывает судьба Александра Литвиненко, отравленного полонием. Тем не менее, отсутствие имен может вызывать разочарование. Белтон пишет о русском, который "просочился сквозь щели" и стал "близким другом" Джонсона, когда будущий премьер-министр был мэром Лондона. Увы, она не называет его". "В книге есть и достойные восхищения официальные интервью с основными игроками со стороны Путина, в том числе с сотрудником КГБ, ставшим министром путей сообщения Владимиром Якуниным. Якунин и другие сотрудники спецслужб радуются тому, как движется мир: "Брекзит", Дональд Трамп и упадок либерального порядка. Это стало возможным, пишет Белтон, благодаря готовности Запада ставить бизнес выше морали. Путин считает, что купить можно кого угодно, и пока что он оказывался прав", - заключает Люк Хардинг. Источник: The Guardian