Конец "Битлз": почему распалась самая успешная группа в мире

"Для мира поп-культуры это стало шоком: ровно 50 лет назад Пол Маккартни объявил, что покидает "Битлз". Но почему распалась самая успешная группа в мире - и действительно ли это было связано с Йоко Оно?", - задается вопросом немецкий журнал Der Spiegel.

"Шокирующую новость" опубликовало 10 апреля 1970 года лондонское издание Daily Mirror. "Это был конец легенды, конец "битломании", - отмечает журналист Михаэль Зонтхаймер.

"За два года до этого Маккартни пытался сдержать "Битлз" от распада, сподвигнуть группу к написанию и записи новых песен. Но потом он сдался. Когда он публично заявил о своем уходе, группа уже давно умерла", - повествует издание.

"С меня хватит", - сказал Ринго Старр еще в конце сентября 1968 года во время записи альбома White Album и уехал в Сардинию. (...) Однако цветами и милыми открытками его удалось вернуть".

"Соло-гитарист Джордж Харрисон, который всегда был в тени Леннона и Маккартни, покинул группу в январе 1969 года во время работы над фильмом и пластинкой Let it be, но вернулся спустя 12 дней. Его больше интересовала индийская музыка и религии, чем "Битлз", - отмечает издание.

"Но решающий разрыв произошел несколько позднее: 20 сентября 1969 года все четыре битла встретились в лондонских студиях Apple, чтобы подписать новый договор со звукозаписывающей компанией Capitol. Как откровенно рассказал Пол Маккартни своему биографу Барри Майлзу, они обсуждали, стоит ли им продолжать, и, если да, то каким образом. "Мы должны вернуть свою музыкальную идентичность", аргументировал Пол; нужно снова давать концерты, в маленьких клубах. Джон сказал лишь: "По-моему, ты рехнулся". А потом Джон Леннон сказал то, что он в сущности хотел сказать только после подписания договора, но "раз его спросили сейчас, то": "Я ухожу из группы".

"У нас замерло дыхание, - вспоминал позднее Маккартни. - Жребий был брошен, у нас отвисли челюсти. Все побледнели, кроме Джона, он немного покраснел и сказал: "Для меня это достаточно волнительно. Напоминает мне момент, когда я сказал Синтии, что собираюсь с ней развестись".

Битлы решили пока не сообщать о распаде группы. Через несколько дней должен был выйти в свет альбом Abbey Road. Но без Джона Леннона группу, конечно, нельзя было представить.

"На самом деле распад "Битлз" начался с того, что они больше не давали живые концерты. 29 августа 1966 года они дали свой последний настоящий концерт в Кэндлстик-парке Сан-Франциско (эксперты не учитывают концерт 30 января 1969 на крыше здания Apple), - отмечает издание. - (...) Гастрольные туры долгое время сплачивали их. (...) Они часами сидели вместе в самолетах и автобусах, отпускали шутки, придумывали песни. Они были "бандой" и чувствовали себя семьей".

"После того, как они прекратили ездить на гастроли, они стали покупать особняки в графствах около Лондона и виделись гораздо реже, чаще всего в студии. Тяжелым ударом для них стала смерть их менеджера Брайана Эпстайна, которого нашли мертвым в его лондонской квартире 27 августа 1967 года. Он умер от передозировки алкоголем и барбитуратами. Особенно больно это воспринял Джон Леннон. Свои отношения с "пятым битлом" он описывал так: "Это был почти любовный роман, но не реализованный", - говорится в статье.

"Как все семьи и коллективы, "Битлз" тоже значительно ограничивали свободу своих отдельных участников - именно свободу создавать музыку, которая им самим нравилась больше всего. Поэтому их конец стал также освобождением от коллектива", - отмечает автор статьи.

"Но больше всего битлов разделяло их личное развитие, прежде всего любовные отношения. Джон познакомился с японской художницей, участницей движения флюксус, Йоко Оно и развелся с Синтией, на которой он женился в 1962 году, потому что она забеременела. Теперь в Йоко он нашел любовь всей своей жизни, проводил время в авангардной среде, стал политическим активистом. За неделю до свадьбы Джона и Йоко на Гибралтаре, на своей девушке, нью-йоркском фотографе Линде Истман, женился Пол".

"На момент неофициального ухода Джона Леннона из "Битлз" он и Йоко Оно с трудом боролись со своей героиновой зависимостью. Битлы, в отличие от Rolling Stones, всегда создавали милый, незапятнанный образ, но охотно баловались амфетамином уже в 1962 году, когда выступали в Star Club в Гамбурге. В 1964 году Боб Дилан познакомил их с марихуаной, потом они попробовали LSD. Джон в итоге подсел на героин".

"Барри Майлз, хронист "Свингующих 60-х", писал: "Я бы никогда не подумал, что конец "Битлз" когда-нибудь произойдет в такой неразберихе из судебных тяжб, мелочных финансовых разборок, банальных личностных войн, оскорблений, дурацких взаимных обвинений, подростковых обид и глупых ссор. Для меня печально то, что в конце своей совместной работы Леннон и Маккартни были никем иным, как посредственными, среднестатистическими, ссорящимися друг с другом экс-компаньонами".

"Конец битлов был долгим и горьким. В конечном итоге адвокаты привели своих подопечных к конфликтам, которые были разорительными для музыкантов и выгодными для юристов. Судебные споры битлы вели друг с другом дольше, чем вместе революционировали поп-музыку. (...)", - заключает Der Spiegel.