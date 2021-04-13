Плохая гигиена полости рта повышает риск деменции, утверждают ученые

"Согласно новому исследованию, люди с заболеваниями десен могут подвергаться повышенному риску развития деменции. Для своего исследования ученые взяли образцы спинномозговой жидкости, окружающей головной и спинной мозг, а также мазки на определение бактерий с десен добровольцев", - сообщает Daily Mail.

"Выяснилось, что у людей с плохим состоянием полости рта также повышен уровень бета-амилоида, опасного белка, обнаруживаемого в мозгу людей, страдающих болезнью Альцгеймера", - говорится в статье.

"Заболевания десен - это распространенное состояние, которое имеет ряд причин, и плохая гигиена полости рта, стресс, возраст и курение - все эти факторы повышают риск возникновения этих заболеваний у человека. Согласно Британской службе здравоохранения, лучший способ предотвратить и лечить заболевания десен - это правильный режим чистки два раза в день по две минуты, использование хорошей зубной пасты, использование зубной нити и регулярное посещение стоматолога".

"Бета-амилоидные белки слипаются в головном мозге и образуют бляшки, которые окружают нервные клетки, подавляя функцию мозга и приводя к снижению когнитивных функций. Но хотя связь между белком и деменцией уже надежно установлена, то, как именно бета-амилоид вызывает заболевание, остается понятно лишь отчасти", - указывает газета.

"Одна из ведущих теорий заключается в том, что провоспалительные заболевания, такие как заболевание десен, не позволяют организму вымывать амилоид из мозга. Чтобы изучить эту связь, американские ученые взяли мазки с десен и из спинномозговой жидкости у 48 здоровых добровольцев в возрасте старше 65 лет. Люди этой возрастной группы подвержены повышенному риску как деменции, так и заболеваний десен, при этом этими заболеваниями страдают 70% процентов людей старше 65 лет".

"Баланс бактерий всех 48 человек сравнивали с уровнями бета-амилоида и тау-белка, который, как известно, присутствует у пациентов с деменцией. Ученые определили уровень "хороших" бактерий, таких как коринебактерии и актиномицеты, и сравнили его с наличием "плохих" бактерий, включая превотеллы и порфиромонады", - сообщается в статье.

"Данные показывают, что у людей, на деснах которых было больше хороших бактерий, чем плохих, уровень амилоида в спинномозговой жидкости ниже, что указывает на меньший риск развития деменции", - подчеркивает газета.

"Насколько нам известно, это первое исследование, показывающее связь между несбалансированным бактериальным сообществом на деснах и биомаркером болезни Альцгеймера в спинномозговой жидкости у когнитивно нормальных пожилых людей", - говорит доктор Анджела Кеймер из стоматологического колледжа Нью-Йоркского университета и ведущий автор исследования.

"Во рту обитают как вредные бактерии, способствующие воспалению, так и здоровые, защитные бактерии. Мы установили, что наличие доказательств присутствия амилоида в мозге связано с увеличением количества вредных и уменьшением количества полезных бактерий", - отмечает она.

"Исследователи предполагают, что наличие большого количества полезных бактерий во рту человека может помочь бороться с воспалением и защитить от болезни Альцгеймера", - говорится в статье. "Наши результаты показывают важность всего микробиома полости рта - не только роли "плохих", но и "хороших" бактерий - в модулировании уровня амилоида", - отметила доктор Кеймер.

"Эти данные свидетельствуют о том, что в проявлении амилоидных поражений участвуют многочисленные бактерии полости рта. Исследователи не обнаружили доказательств наличия тау-белков в образцах, взятых у участников, даже если у человека был высокий уровень амилоида. В результате они не могут сказать, разовьются ли тау-поражения у людей с высоким уровнем амилоида или у них действительно будет развиваться болезнь Альцгеймера", - пишет издание.

"В настоящее время исследователи проводят клинические испытания, чтобы выяснить, может ли улучшение состояния десен с помощью глубокой очистки изменить уровень амилоида в мозге и предотвратить болезнь Альцгеймера. Об исследовании рассказал журнал Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring, - добавляет Daily Mail.