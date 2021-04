13 апреля 2021 г. Редакция | The Wall Street Journal Путин и "последствия" "Большинство американцев этого не заметили, но мир с каждым днем становится все более опасным. Самой горячей точкой в настоящее время является граница России с Украиной и Черное море, где Кремль собрал больше сил, чем когда-либо с момента вторжения в регион Донбасса, когда Джо Байден был вице-президентом США", - пишет в редакционной статье The Wall Street Journal. (...) Издание напоминает, что США присоединились к другим министрам иностранных дел G7 с призывом к (...) России "прекратить свои провокации и немедленно снизить напряженность в соответствии со своими международными обязательствами". Путин никогда не был приверженцем "международных обязательств", поэтому не ожидайте, что G7 напугает его (...)", говорится в статье. "Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил несколько более решительно в воскресенье в передаче Meet the Press на канале NBC: "Итак, вопрос в том, будет ли Россия продолжать действовать агрессивно и безрассудно? Если это произойдет, президент дал понять, что за это придется заплатить, будут последствия". "Это звучит как подведение черты, и нам предстоит увидеть, насколько серьезно к этому отнесется Путин. Он может предполагать, что "Большая семерка", которая не в состоянии договориться даже об остановке проекта газопровода "Северный поток-2" из России в Германию, просто ворчит и рычит и ничего не сделает. Китай и Иран также будут следить за тем, какое определение даст слову "последствия" Байден, ныне занимающий Овальный кабинет, если Путин спровоцирует G7", - указывает издание. Источник: The Wall Street Journal