Грязная контрабанда людей на похищенных в Средиземном море роскошных яхтах

"Количество случаев хищения яхт в Средиземном море растет. Их используют для контрабанды людей или же угоняют в Россию", - пишет немецкий журнал Focus.

Использование угнанных яхт для перевозки в Европу мигрантов - распространенная практика, говорит один из сотрудников гамбургской компании Marine Claims Service (MCS). Фирма, среди прочего, является администратором сайта об украденных лодках stolenboats.info, ищет по поручению страховых компаний украденные яхты по всему миру и предоставляет услуги оценщиков и экспертов.

По данным статистического портала Statista, за последние 12 месяцев в Италию по морю прибыли 10 тыс. мигрантов, без малого половина из них - только в сентябре и октябре. "Сотрудник MCS, пожелавший остаться анонимным, потому что он тесно сотрудничает с властями, подтверждает, что в последние годы количество случаев угона яхт, особенно в восточной части Средиземного моря, сильно возросло. "Еще несколько лет назад в Средиземном море едва ли угоняли парусные яхты", - говорит он. Воры концентрировались скорее на дорогих моторных яхтах. (...) Ситуацию изменила волна беженцев".

"Даже если каждая лодка зарегистрирована, властям не просто найти ее собственника. "Для лодок нет единого реестра, как, например, для автомобилей", - поясняет сотрудник MCS. Ситуация с международным обменом данными по угнанным лодкам катастрофична. Поэтому, по его словам, отсутствуют и официальные данные о количестве угнанных яхт".

"То, что в последние годы сильно возросло количество случаев контрабанды людей на яхтах, подтверждают и итальянские ведомства. Так, летом госслужащий из Бриндизи сказал в интервью программе Tagesschau, что в среднем в его регион прибывает одна-две яхты в неделю, на борту которых порой находится 50 или больше беженцев. Это огромный бизнес для тех, кто занимается контрабандой людей, - чаще всего это банды из Украины или России. По словам сотрудника MCS, ссылающегося на информацию полиции, беженцы платят за перевозку 3-4 тыс. евро. Другие источники и вовсе сообщают о 5-7 тыс. евро. (...) На одной поездке из Греции до Италии или из Турции до одного из греческих островов преступники могут легко заработать четверть миллиона евро или больше. Опасность быть обнаруженными береговой охраной или лодками пограничного агентства Frontex мала. Их едва ли можно заметить среди большого количества яхтсменов-любителей (...)", - говорится в статье.

"Но не все угнанные яхты используются для перевозки беженцев. Подъем снова переживает и "классический угон". Сотрудник MCS говорит о рынке угнанных яхт в России. По его словам, стоит угнанным яхтам достичь пролива Дарданеллы, как их можно считать почти потерянными. Свободное судоходство между проливом Дарданеллы на западе Мраморного моря вплоть до Босфора на востоке регулируется законом 1936 года, конвенцией Монтре. Пролив считается международным судоходным путем. Возможности турецких властей ограничены, и они должны, за некоторым исключением, обеспечивать здесь свободный судоходный проход. Если яхты прибудут в Россию или на Украину, вернуть их обратно почти невозможно, говорит сотрудник MCS".

"Как, например, в случае с российской бандой воров, разоблаченной в августе в Москве. Сообщается, что группа из восьми человек во главе с бывшим офицером ВМФ была активна в средиземноморском регионе на протяжении четырех лет. Интерпол относит на их счет без малого 100 угнанных лодок, однако арест был наложен только на шесть яхт".

"Как сообщала турецкая газета Istanbul Haber, 13 июля в Мармарисе группа взяла в чартер парусную яхту стоимостью в два миллиона долларов, извлекла прибор определения местоположения и установила его на катер, обманув чартерную компанию, по данным которой яхта все еще находилась вблизи Мармариса, но на самом деле давно покинула акваторию Турции", - передает издание.

Контрабанда людей не ограничивается использованием для этого угнанных яхт. Яхты также берутся в чартер, используются для контрабанды, а затем возвращаются в соответствии с правилами. Впрочем, так происходит не всегда. "В этом году сотруднику MCS пришлось иметь дело с несколькими случаями, когда яхты либо оставлялись где-то якобы с неисправным двигателем, либо якобы тонули. Арендовавшие судно люди во всех случаях скрывались. (...) Как, например, в случае с парусной яхтой Promise, Beneteau Oceanis 43, которую в ноябре 2019 года в Афинах взяли в чартер два гражданина России, Алексей К. и Евгений К. За два дня до согласованного возвращения судна мужчины обратились по электронной почте в чартерную базу в марине Алимос. У судна якобы отказал двигатель, и лодку больше нельзя завести. Она находится на острове Андрос, в порту Батси, сообщили мужчины. Чтобы не пропустить свой обратный полет, они якобы покинули яхту. Сообщение было отправлено в 16:10. Что не учли россияне: веб-камера, установленная в порту, зафиксировала, как в 13:28 Promise покидала порт с работающим двигателем. С тех пор ее больше не видели".

"Чтобы облегчить поиск яхты после угона, существуют GPS-трекеры, которые встраиваются в лодку в труднодоступном месте и подключаются к аккумулятору. Даже при отключении электроснабжения у трекера достаточно заряда для того, чтобы отправлять сигнал в последующие дни. Однако недостаток состоит в том, что трекерам нужна сим-карта, на которую нужно вносить ежемесячные платежи", - пишет Focus.