Россия грозит заблокировать бюджет ООН

"Москва стремится препятствовать финансированию механизма расследования военных преступлений, совершенных в Сирии", - пишет корреспондент Le Monde Кэрри Нутен.

"(...) Пятый комитет Генеральной Ассамблеи ООН торопится, стараясь решить важную задачу: согласовать и утвердить бюджет на 2020 год до Рождества, чтобы предотвратить бюджетный кризис, усугубляющий ситуацию", - говорится в статье.

(...) Однако Россия, поддерживаемая некоторыми развивающимися странами группы G77, старается на это повлиять, - указывает автор публикации. "Русские пытаются использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты, чтобы замедлить переговоры", - признается один европейский дипломат.

"Тактики проволочек начались уже полгода назад", - рассказывает второй европейский дипломат, отмечая необычную задержку в шесть месяцев по другой процедуре. Россияне готовы угрожать бюджету организации, поскольку они выступают против регистрации Международного беспристрастного и независимого механизма по расследованию преступлений в Сирии (IIIM, по прозвищу "тройной IM" на жаргоне ООН). Речь идет о комиссии по расследованию, которая должна заняться военными преступлениями, совершенными в Сирии с 2011 года. "Они готовы на все, лишь бы пустить под откос тройной IM", - отмечает первый дипломат.

"Союзнику режима Башара Асада мешает не столько сумма в 18 млн долларов (16 млн евро), сколько вытекающее из нее создание 60 должностей и тот факт, что отныне все государства-члены должны будут внести в это свой вклад - тогда как с момента создания комиссии в 2016 году ее финансирование поддерживалось странами "добровольцами". "Мы отказываемся от того, чтобы это автоматически финансировалось всеми государствами-членами, - заявил Le Monde Дмитрий Чумаков, заместитель постоянного представителя РФ при ООН. - Если Франция хочет платить, то она вольна это сделать! Но это не должно финансироваться механизмом ООН".

"Российские представители также указывают на процедурные нарушения при внедрении тройного IM, что опровергается ООН", - говорится в статье.

"(...) Россия предупреждает, что готова идти дальше. "Нет никакой надежды на то, что мы уладим наши разногласия, - продолжает Дмитрий Чумаков. - Очень жаль, но выходом может стать только голосование". Обычно бюджетная комиссия добивается консенсуса путем жестких переговоров, осознавая, что доводить дело до голосования - это исключительный и опасный поворот, - комментирует автор статьи. "Это может оказать негативное влияние, особенно во времена финансового кризиса", - анализирует первый европейский дипломат.

"(...) Россия безусловно может рассчитывать на поддержку пятнадцати стран, во главе с Китаем, Сирией и Кубой. Но тройной IM по Сирии уже был утвержден 105 странами из 193, в ходе двух разных механизмов голосования в ООН. "Мы уточнили у стран G77, - рассказывает первый европейский дипломат. - При возникновении необходимости в голосовании результаты должны быть похожими". Если только голосование не будет перенесено на период после Рождества - что произошло только один раз за последние пятьдесят лет, когда дипломаты уже ушли в отпуск - и это не окажет воздействия на голосование", - заключает Кэрри Нутен.