Царь Борис

"Чтобы подать себя в качестве сторонника жесткого Брекзита, британский премьер Борис Джонсон оскорблял демократические институты и сознательно шел на раскол своих тори. Тактика сработала. (...) Спустя более чем два года правительства меньшинства в будущем тори снова будут править единолично. Это решение повлечет за собой серьезные последствия - для партий, Соединенного Королевства, для Европы", - пишет немецкое издание Der Spiegel. Журналист издания Кевин Хаген представляет четыре урока, которые преподнесли выборы в Великобритании.

Урок первый: популизм побеждает

"После вступления в июле в должность главы Консервативной партии и премьер-министра Джонсон делал ставку на тактику, которую в Лондоне в обычные времена едва ли сочли бы возможной. Это была стратегия радикального популизма (...), - указывает издание. - (...) С самого начала премьер и его команда включили режим бесцеремонной предвыборной борьбы. (...) При этом Джонсон сознательно шел на раскол своей партии. Он увольнял заслуженных министров, а позднее исключил из фракции более 20 тори, не желавших поддерживать его курс. Он агрессивно атаковал нижнюю палату и даже суды, признавая тем самым, что доверие к демократическим институтам продолжало разрушаться. (...) Результаты данных выборов показывают: тактика сработала".

Урок второй: Брекзит приближается

"Дебаты о Брекзите длились так мучительно долго потому, что в нижней палате британского парламента ни у одной стороны не было большинства: ни у радикальных врагов Евросоюза, ни у тех, кто хочет мягкого Брекзита, ни у тех, кто предпочел бы его отменить. Тори могли править лишь с поддержкой североирландской партии DUP - и были разрознены между собой. Как и лейбористы. Но теперь времена неопределенности позади. В будущем большинство Джонсона, вероятно, будет настолько комфортным, что он сможет позволить себе любое количество отступников. Это также означает: путь для Брекзита свободен". Вполне возможно, что премьер еще до Рождества протолкнет через парламент соглашение о Брекзите, которое он согласовал с Евросоюзом. "Новая дата выхода из ЕС была назначена на 31 января - теперь велика вероятного того, что британцы действительно покинут ЕС в этот срок", - говорится в статье.

Урок третий: конец эры Корбина

"В 2017 году он был еще великим героем, надеждой левого движения - теперь для Джереми Корбина близится конец пребывания на верхушке партии. (...) Одна из наиболее знаменательных глав новой истории Лейбористской партии остается в прошлом. (...) Корбин обеспечил отступление от курса экономического либерализма эпохи Блэра. Одновременно при нем в партию устремились тысячи левых активистов - и изменили облик партийных низов. (...) Теперь лейбористам предстоит борьба за власть. И вопрос о том, в каком направлении партия пойдет в будущем, снова открыт".

Урок четвертый: единство Королевства распадается

Наряду с тори на этих выборах есть еще один крупный победитель: Шотландская национальная партия (SNP), сепаратисты и явные противники Брекзита. "Их призывы к проведению второго референдума за независимость в будущем будут звучать значительно громче. Острые конфликты с Лондоном предрешены. Ведь чтобы провести такое народное голосование, Эдинбургу необходимо согласие правительства в Вестминстере. Однако тори решительно отвергают референдум", - пишет Der Spiegel.