"Санкции Палаты представителей США направлены против компаний, участвующих в строительстве газопровода из России в Германию. Это не что иное, как облаченная в мировую политику реализация стратегии "Америка превыше всего", - считает журналист немецкого издания Süddeutsche Zeitung Курт Кистер.

"Ситуация парадоксальная. С одной стороны, затягивание или прекращение немецким правительством реализации проходящего через Балтийского море газопровода "Северный поток-2" может быть целесообразным. В то же время одобренные Палатой представителей США санкции против фирм, участвующих в строительстве этого трубопровода, ошибочны, высокомерны и двуличны", - говорится в статье.

"(...) Украина не заинтересована во втором газопроводе через Балтийское море, но в нем заинтересована Германия. И в любом случае Россия. Именно это беспокоит тех американцев, которые якобы волнуются о том, что Германия становится слишком зависимой от российского газа. Это иносказание означает не что иное, как то, что многие в Вашингтоне не рады тем деньгам, которые россияне зарабатывают на своем газе, в том числе потому, что Америка предпочла бы продавать Европе и немцам свой собственный газ", - указывает издание.

"Впрочем, действительности соответствует то, что Москва ведет неприемлемую, беззастенчивую силовую политику не только путем противоречащей международному праву аннексии Крыма, но и путем разжигания войн на своей периферии и в других регионах. Но это не может означать, что нужно прекращать отношения, более не вести торговлю и отказаться от возможностей оказывать влияние. Россия - крупнейший сосед Евросоюза, и, хотя она и является полуавторитарным государством, нужно находить пути сосуществования", - полагает Кистер.

"На убийство в Берлине, в случае, если Москва все же не будет сотрудничать, необходимо дать четкий ответ - вплоть до санкций. Возникает абсурдная ситуация, в которой Берлину также придется задуматься о прекращении сотрудничества по газопроводу через Балтийское море, даже если это может оказаться необходимым совсем по другим причинам, а не тем, которые приводит Вашингтон. Берлин действительно находится в незавидном положении. Бывший друг на Западе то и дело ведет себя в последние несколько лет так, как сосед на Востоке ведет себя уже давно", - пишет Süddeutsche Zeitung.