13 декабря 2019 г. Гэри Эбернати | The Washington Post Аргументы демократов об импичменте вполне мог написать Путин "Кто бы и с какой степенью доверия не относился к расследованию, проведенному специальным прокурором Робертом С. Мюллером III относительно российского вмешательства в выборы 2016 года в США, следует помнить один бесспорный вывод: главной целью России было посеять раздор и недоверие среди американцев к нашим выборам Тогда возникает вопрос: а не написал ли президент России Владимир Путин лично последние аргументы демократов об импичменте президента Трампа? Складывается именно такое впечатление (...)", - пишет обозреватель Гэри Эбернати на страницах The Washington Post. (...) Конечно, демократы - "не российские агенты, равно как и Трамп, - отмечает Эбернати. - Но кремлевский чиновник, в настоящее время отвечающий за кампанию "недоверия и раздора", не мог бы пожелать увидеть более убедительных доказательств успеха, чем импичмент нашего президента. Можно представить, как он докладывал Путину на этой неделе: "Посмотрите, господин Президент! Демократы говорят американскому народу, что президент Трамп совершил мошенничество, чтобы победить, и сделает это снова. Они пытаются отстранить его от должности. Американцы расколоты. Наши усилия превзошли наши самые смелые мечты! " "Россия наверняка не расстроена тем, что ее поймали на вмешательстве в наши выборы. Русские и другие иностранные противники вмешиваются во все выборы в США. Конечно, они могли предпринять неубедительные усилия, чтобы свалить это на Украину, но в любом случае их это не особо волнует. На какую бы страну не была возложена ответственность, должно считаться успехом то, что американцы знают, что имело место иностранное вмешательство, и, в свою очередь, подозревают лидеров США в сговоре с этим вмешательством", - говорится в статье. "Этот план ведет к успеху при любом сценарии. Россия знает, что если Трампу будет объявлен импичмент и если он будет отстранен от должности, его сторонники сочтут это переворотом, разработанным "глубинным государством" по чисто партийным причинам. Если Трамп переживет импичмент и будет переизбран, Россия знает, что половина Америки еще раз возложит вину за его победу на иностранное вмешательство. Если Трамп будет побежден кандидатом от Демократической партии, Россия знает, что другая половина Америки свалит вину за это на четыре года беспрецедентных расследований, преследований и импичмента, которые нанесли серьезный урон президенту", - полагает обозреватель. "(...) Россия будет счастлива, если победит Трамп, и будет счастлива, если его отстранят. Что гораздо важнее, так это долгосрочная стратегия, направленная на то, чтобы посеять недоверие к демократическому процессу на долгие годы и привести к бессрочному конституционному кризису", - уверен он. "Есть ли какая-либо надежда избежать пути, который был проложен Россией? Вероятно, нет", - подчеркивает автор публикации. "Но если она и есть, то зависит она от спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократа от штата Калифорния): (...) она могла бы (...) напомнить себе, что ничего не изменилось с марта, когда она предупредила, что "импичмент настолько разобщает страну, что, если не возникнет чего-то столь непреодолимого и ошеломляющего, что будет разделяться представителями обеих партий, я не думаю, что мы должны идти по этому пути, потому что это раскалывает страну". "Но сейчас это мечта. Поддавшись кровожадному партсобранию, Пелоси, похоже, больше не беспокоится о разделенной нации, или о поиске другого, менее императивного способа обличения президента или о том, чтобы побудить всех снизить градус своей риторики о подпорченных выборах. В сегодняшней Америке налицо экстремизм, отсутствует политическая прозорливость, а голоса разума заглушает гипер-партийный гвалт - в то время как Россия поднимает тост за нашу кончину", - заключает автор публикации. Источник: The Washington Post