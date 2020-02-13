Беременность "заразна": дети вызывают цепную реакцию

"Брат становится отцом, коллега беременна: появление ребенка в семье родственников или коллег может привести к своего рода цепной реакции в планировании семьи. Об этом свидетельствует исследование, проведенное при участии Бамбергского университета и опубликованное в научном журнале Demography", - сообщает австрийское издание Kurier.

"Согласно исследованию, вероятность того, что женщина забеременеет, растет, когда мамой становится ее коллега. Если же женщина действительно забеременеет сама, она в свою очередь может повлиять на своих братьев и сестер - а они на планирование семьи их коллегами. "Эта цепная реакция была для нас действительно новой", - говорит немецкий эксперт по демографии Генриетта Энгельхардт-Вельфер".

"Исследование основывается на данных реестра Нидерландов, в котором содержится информация о братьях и сестрах и работодателях. "Там у каждого человека его своего рода идентификационный номер, указаны его братья и сестры и даже у места работы есть свой номер", - отметила Энгельхардт-Вельфер".

"На основе данных жителей Нидерландов, рожденных в период с 1970 по 1979 год, исследователи оценили влияние, которое оказывается на планирование семьи извне. "Сильный эффект заметен прежде всего среди женщин", - указала Энгельхардт-Вельфер. По ее словам, наиболее сильное желание иметь ребенка проявляется у них через три года после того, как матерью стала их коллега".

"Желание иметь собственного ребенка, прежде всего у женщин, растет также, когда родителями становятся ее братья или сестры. Благодаря эмоциональной близости оно сильнее всего проявляется в первый год после рождения племянника или племянницы, полагает Энгельхардт-Вефлер. Впрочем, каким именно механизмы лежат в основе наблюдаемых эффектов, исследование не показало", - передает Kurier.