Технологический концерн вместо банка - по милости Кремля?

"Удивительно, насколько успешно некогда старомодный советский сберегательный банк превратился в поставщика услуг, делающего ставку на самые современные технологии. Вопрос только в том, останется ли это таковым, когда половина банка будет принадлежать российскому министерству финансов", - пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

"Мы теперь не просто банк, а технологический концерн", - заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе Давид Рафаловский, руководитель блока "Технологии" в "Сбербанке".

"Под его руководством "Сбербанк" не только перенес всю свою IT-инфраструктуру в облако, он также создал новый суперкомпьютер "Кристофари", который входит в число самых быстрых и крупных суперкомпьютеров в мире. С его помощью ботами автоматически обрабатывается уже 40% всех клиентских запросов, а кредиты выдаются за семь минут", - отмечает автор статьи Петер А. Фишер.

"Для "Сбербанка" речь все больше идет о сборе, хранении и анализе цифровых данных. В сотрудничестве с третьими компаниями пользователям предлагаются услуги электронной почты, онлайн-служб такси, доставки еды и цифровые торговые площадки разных видов. Сообщается, что ежедневно платформу "Сбербанка" посещают уже 23 млн россиян", - говорится в статье.

"Рецептом успеха является также и то, что с 2007 года "Сбербанком" руководит бывший либеральный министр экономики Герман Греф. Ему удалось управлять своим институтом в соответствии с рыночной экономикой и держать его по большей части в стороне от государственно-капиталистических происков Кремля. Грефу помогало также и то, что 50% и 1 акция "Сбербанка" принадлежали благосклонному к нему Центробанку. Теперь же его доля должна перейти под контроль министерства финансов. Центральным вопросом станет, будет ли министерство также предоставлять Грефу свободу действий и не заинтересован ли Кремль в том, чтобы взять под свой строгий политический контроль цифровую экономику и платформу "Сбербанка". Это стало бы концом образцового технологического концерна", - заключает Neue Zürcher Zeitung.