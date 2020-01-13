Как социальные беспорядки влияют на психическое здоровье людей: исследование в Гонконге

"(...) Психическое здоровье жителей Гонконга оказалось под сильным влиянием продемократической мобилизации и возникшей в ее результате напряженности. Гонконгский университет провел крупнейшее в истории исследование воздействия социальных беспорядков на психическое здоровье. По мнению его авторов, уже с самого начала мобилизации демонстрируется увеличение доли населения, пораженной посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) и депрессией", - пишет Le Monde в статье, опубликованной в выходные.

"Исследование, о котором сообщил престижный британский журнале The Lancet, показывает, что распространенность симптомов ПТСР среди населения стала в шесть раз выше по сравнению с той, которая наблюдалась после предыдущего крупномасштабного и менее жесткого общественного недовольства в 2014 году, получившего название "революции зонтиков", - говорится в статье.

"С начала мобилизации в поддержку демократии в июне почти треть взрослого населения Гонконга испытывает симптомы ПТСР. В марте 2015 года у 5% взрослых были симптомы ПТСР, по сравнению с почти 32% лиц, у которых они наблюдались в период с сентября по ноябрь 2019 года", - указывает издание.

"Согласно исследованию, у 11% процентов взрослого населения имеются вероятные признаки депрессии (таких людей было только 2% перед "революции зонтиков" и 6,5% в 2017 году), таким образом, эта доля сопоставима с той, которая наблюдалась во время вооруженных конфликтов или после терактов. Исследователи отметили, что массовое обращение к социальным сетям для отслеживания политических новостей, по-видимому, также способствует риску депрессии или ПТСР.

"(...) У Гонконга нет ресурсов, чтобы справиться с подобным ростом психологических проблем", - заявил профессор Габриэль Люн, декан факультета медицины в Гонконгском университете, который был соруководителем исследования. Далее в исследовании подчеркивается, что выявленное влияние, несомненно, оказывается недооцененным из-за отсутствия в выборке молодежи младше 18 лет", - передает Le Monde.

"(...) На фоне того, как в 2019 году социальные беспорядки нарастали во всем мире, особенно в таких крупных городах, как Барселона, Дели, Париж или Сантьяго, и вопрос о воздействии социальных беспорядков на психическое здоровье населения становится очень серьезной проблемой общественного здравоохранения", - считает другой содиректор исследования, Майкл Ни из Гонконгского университета.