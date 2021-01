13 января 2021 г. Дейв Себастьян | The Wall Street Journal SolarWinds сообщает о доказательствах того, что хакерский взлом начался раньше "Компания SolarWinds заявила, что компьютерный взлом, связываемый с хакерами, ассоциируемыми с Россией, которые получили доступ к правительственным системам и корпоративным сетям США после манипуляции с кодом поставщика программного обеспечения ПО начался как минимум на месяц раньше, чем сообщалось сначала", - передает The Wall Street Journal. "Хакеры осуществляли доступ к системам в начале сентября 2019 года, сообщила во вторник компания по управлению сетями, основываясь на продолжающемся расследовании. Эксперты по кибербезопасности подозревают, что подготовка к атаке началась намного раньше. Месяц спустя версия Orion Platform, программного обеспечения компании, похоже, содержала модификации, предназначенные для проверки способности хакеров внедрить вредоносный код в систему. По сообщению SolarWinds, код был добавлен 20 февраля 2020 года, а скомпрометированное программное обеспечение стало доступно клиентам к 26 марта 2020 года", - говорится в статье. "Представители разведки США считают, что эта атака была одним из самых продвинутых кибер-вторжений в системы США, которые они когда-либо видели", - указывает издание. "Компания SolarWinds, работающая с наемными экспертами по кибербезопасности, заявила, что провела реверс-инжиниринг вредоносного кода под названием Sunburst, что позволило ей узнать больше о взломе. Компания, базирующаяся в Остине, штат Техас, сообщила, что этот анализ заставляет предположить, что хакеры обходили обнаружение, имитируя легитимный сетевой трафик, проходящий через серверы в США. Компания все еще пытается установить, как код попал в ее программное обеспечение и остался незамеченным, - говорится в статье. - Расследование показало, что хакеры удалили код из системы в июне. SolarWinds сообщила, что узнала о взломе 12 декабря (...)". (...) "Официальные представители правительства США обвинили в этой атаке Россию. Москва свою причастность отрицает. SolarWinds сообщила, что в рамках ее расследования не проводилось независимой проверки личности хакеров", - пишет The Wall Street Journal, напоминая, что на прошлой неделе издание сообщило, что представители разведки и аналитики по кибербезопасности изучают вопрос о том, могла ли малоизвестная компания JetBrains s.r.o., занимающаяся ПО, сыграть роль во взломе SolarWinds: JetBrains создает инструменты для разработчиков ПО, в том числе продукт под названием TeamCity, который используется для управления и ускорения крупных проектов разработки ПО. "Следователи полагают, что хакеры, атаковавшие SolarWinds, получили доступ к серверу, который компания использовала для создания своих программных продуктов, но, по словам людей, знакомых с этим вопросом, неясно, как был осуществлен доступ к этой системе", - отмечается в статье. (...) Источник: The Wall Street Journal