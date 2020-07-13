Хакеры берут на прицел вакцину от коронавируса

"Это одна из важнейших формул, разработанных за последние 100 лет: экономисты всего мира зависят в настоящий момент от того, сможет ли вакцина предотвратить введение дальнейших ограничительных мер, - пишет немецкий таблоид Bild. - Поэтому некоторые из лучших хакеров вступают сегодня в технологический супербой. Их цель - любая информация, которая может указывать на золотую формулу".

По наблюдению Бенджамина Рида, эксперта по кибершпионажу из фирмы Mandiant Threat Intelligence, предоставляющей услуги в сфере информационной безопасности и являющейся частью компании FireEye, хакеры пытаются преодолеть системы безопасности фармацевтических компаний и клиник.

"С начала пандемии коронавируса не прошло почти ни одного дня, когда на них не совершались бы атаки. Цель хакеров - получить доступ к информации о лечении и стратегиях борьбы с Covid-19, прежде всего о вакцине против вируса".

"Среди наших клиентов есть пострадавшие медицинские учреждения, которые мы обеспечиваем защитным программным обеспечением. Так, мы установили, что им поступали подозрительные электронные письма, которые блокировались нашими фильтрами. Они содержали шпионское ПО, - говорит Рид. - (...) Covid-19 лидирует в списке интересов хакеров", - передает издание.

"Зарабатывать на информации о благополучии человечества на черном рынке было бы слишком рискованным. Поэтому, по мнению экспертов, за атаками скрываются не частные хакеры, а государственный шпионаж".

"По типу атак Рид смог идентифицировать группы хакеров, за которыми он наблюдает несколько лет. Особенно ловкие атаки, по его словам, осуществлялись из России. Также уже в январе было зафиксировано учащение атак из Вьетнама".

"По данным профильного журнала IT Daily, вьетнамская хакерская группировка APT32 на протяжении четырех месяцев осуществляла атаки с целью шпионажа, рассылая фишинговые сообщения правительству китайской провинции Ухань. Там впервые был обнаружен коронавирус", - отмечает издание.

"Мы предполагаем, что сбор информации о Covid-19 стал главным приоритетом спецслужб по всему миру, и мы исходим из того, что они будут агрессивно использовать кибершпионаж в отношении государственного и частного сектора", - сообщает американская компания FireEye.