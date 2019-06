13 июня 2019 г. Джулиан Э. Барнс, Кэти Беннер, Адам Голдман и Майкл С. Шмидт | The New York Times Министерство юстиции США намерено опросить сотрудников ЦРУ в рамках собственного расследования по России "Чиновники министерства юстиции США намерены опросить сотрудников высшего звена ЦРУ в рамках пересмотра расследования по России, сообщили люди, знакомые с этим вопросом, что говорит о том, что они отчасти сфокусированы на самом взрывном заключении спецслужб о выборах 2016 года: о том, что президент России Владимир Путин вмешивался в выборы в интересах Дональда Трампа", - передает The New York Times. "Планы проведения бесед являются еще одним признаком того, что министерство юстиции подвергнет критическому рассмотрению работу ЦРУ по изучению вмешательства России в выборы. Следователи хотят поговорить, по крайней мере, с одним высокопоставленным сотрудником контрразведки и старшим аналитиком ЦРУ, указали источники. Оба чиновника были вовлечены в работу агентства по оценке российской кампании по саботажу выборов в 2016 году", - сообщается в публикации. "Хотя проверка министерства юстиции не является уголовным расследованием, она, по словам бывших чиновников, вызвала беспокойство в рядах ЦРУ, - пишут авторы публикации. - Высокопоставленные сотрудники агентства задаются вопросом, почему аналитическая работа ЦРУ должна подвергаться проверке со стороны федерального прокурора. Генеральный прокурор Уильям П. Барр, курирующий проверку, назначил для ее проведения прокурора Соединенных Штатов в Коннектикуте Джона Х. Дарема". "(...) Ранее Комитет Сената по разведке ранее опрашивал нескольких представителей ЦРУ, с которыми хочет побеседовать минюст, сообщил человек, знакомый с этим вопросом. Комитет не нашел никаких проблем, связанных с их работой или с истоками российского расследования", - пишет газета. "Директор ЦРУ Джина Хаспел заявила высокопоставленным представителям, что агентство готово к сотрудничеству, но все равно будет работать над защитой критически важных разведывательных данных, раскрытие которых может поставить под угрозу источники, раскрыть методы сбора или раскрыть информацию, предоставленную союзниками, утверждают нынешние и бывшие американские чиновники", - подчеркивается в публикации. "Барр (...)заявил, что он хотел бы проверить, почему ФБР начало контрразведывательное расследование кампании Трампа, с целью определить, не было ли со стороны сотрудников правоохранительных органов злоупотребления своими полномочиями, - отмечает The New York Times. - Барр интересуется тем, как ЦРУ пришло к своим выводам о саботаже выборов со стороны России, и, в частности, о суждении, согласно которому Путин приказал агентам помочь Трампу, дискредитировав его противницу Хиллари Клинтон, заявляют нынешние и бывшие американские чиновники. Барр хочет узнать больше об источниках ЦРУ, которые помогли ему понять детали российской кампании вмешательства, сообщил один чиновник. (...)". "В последние недели администрации Обамы разведывательное сообщество обнародовало рассекреченную оценку, в которой сделан вывод о том, что Путин приказал провести кампанию влияния, которая "стремилась оказать содействие" электоральным шансам Трампа, нанеся ущерб Клинтон. ЦРУ и ФБР выражали высокую степень уверенности в этом заключении. Агентство национальной безопасности, которое проводит электронное наблюдение, выражало умеренную степень доверия", - напоминает издание. "В прошлом месяце президент Трамп предоставил Барру широкие полномочия по рассекречиванию разведывательных данных в рамках его проверки. Критики администрации говорят, что этот пересмотр - просто попытка дискредитировать российское расследование, которое было проведено Мюллером и может угрожать раскрытием тщательно охраняемых секретов. (...) Сторонники Барра говорят, что пересмотр заслуживает внимания, и генеральному прокурору можно доверять в том, чтобы он сосредоточил внимание на следователях, которые превысили свой мандат или на том, как были сделаны неправильные выводы". "Пересмотр вряд ли будет ограничиваться только деятельностью ФБР и ЦРУ, - полагает газета. - Также, возможно, будет изучена работа канцелярии директора национальной разведки и других ведомств". В написании статьи принимал участие Мэттью Розенберг. Источник: The New York Times