13 июня 2019 г. Алек Лун | The Telegraph Сотни человек были задержаны в ходе московского протеста, спровоцированного арестом журналиста по беспочвенным обвинениям, связанным с наркотиками "Cотни человек были задержаны в Москве во время протеста, спровоцированного необоснованными и связанными с наркотиками обвинениями, выдвинутыми против журналиста, расследовавшего коррупцию на высоком уровне", - передает The Telegraph. "Во вторник полиция отпустила журналиста Ивана Голунова, сотрудника популярного интернет-издания Meduza, которое базируется в Латвии, чтобы избежать давления на Кремль, отступив перед общественными протестами, что случается редко, - говорится в статье. - Тем не менее, по данным полиции, крайней мере, 1,2 тыс. человек все равно вышли на улицы в среду для участия в несанкционированном шествии, которое переросло в более широкий протест против политизированных дел". Издание со ссылкой на "ОВД Инфо" сообщает, что были задержаны более 400 человек, причем полицейские сначала арестовывали тех, у кого были плакаты или футболки в поддержку Голунова, а затем начали "хватать людей, как представляется, наобум. (...) The Telegraph видел, как тащили более десятка человек, которые, по-видимому, не участвовали в активных протестах и не препятствовали полиции". "(...) Власти здесь редко отступают под давлением общественности, но социальные протесты, включая успешную кампанию против строительства церкви в парке в Екатеринбурге, по-видимому, сотрясли Кремль", - пишет газета, добавляя, что "российские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что администрация президента хотела, чтобы конфузное дело Голунова был закрыто до ежегодного телешоу Владимира Путина на следующей неделе". "(...) Многие из задержанных в среду были журналистами, включая корреспондентов Meduza. Был задержан Александр Чернышёв, ведущий расследования для немецкого новостного журнала Der Spiegel, несмотря на то, что он показывал полиции свое журналистское удостоверение, сообщил The Telegraph его коллега, - отмечается в статье. - Полиция освободила Никиту Гирина, корреспондента независимой "Новой газеты", после того, как он показал свои документы и редакционное задание. Позднее был задержан другой корреспондент "Новой газеты" Илья Азар, который сообщил, что полиция разыскала его заранее, чтобы предупредить о том, чтобы он не принимал участие в акции протеста, которую он первоначально помогал организовывать". "Гирин призвал наказать полицию, арестовавшую Голунова, и заявил The Telegraph, что люди вышли на улицы в знак протеста против злоупотребления законами о наркотиках с тем, чтобы сажать в тюрьму критиков правительства и ни в чем не повинных граждан. Более 140 тыс. человек, или около трети российских заключенных, находятся в тюрьме за преступления, связанные с наркотиками", - говорится в статье. "Важно превратить эту историю, и это уже делается, из истории Ивана Голунова в историю всех нас, потому что любой из нас может просто идти по улице, и они могут остановить нас и подбросить нам наркотики, и без широкой общественной поддержки мы просто исчезнем на многие годы", - сказал он. "Во время арестов было задержано также несколько несовершеннолетних, сообщила The Telegraph женщина через зарешеченное окно полицейского фургона. Одного из задержанных полицейский ударил по лицу, сказали люди в фургоне. "Мама, я не приду сегодня домой", - кричала молодая женщина по имени Вера Олейникова из окна полицейского фургона". "Также был задержан Эммануэль Гриншпан, французский корреспондент нескольких газет, в том числе газеты Le Figaro, но его освободили после отказа подписать протокол полиции и после того, как он потребовал адвоката", - сообщается в статье. "Вид полицейских, которые грубо тащат людей и, по сообщениям, применяют дубинки, резко контрастирует с официальным празднованием Дня России, который знаменует создание современного российского государства во время распада СССР", - пишет автор публикации Алек Лун. "Система должна работать одинаково для всех, без судебных решений, принимаемых после телефонного звонка, без кумовства, без бесконечной лжи со стороны полиции, без полицейских провокаций, - заявил на митинге активист оппозиции Сергей Митрохин. - Хорошо, что Ивана Голунова освободили, но это не повод расслабляться и сидеть дома. В День России мы должны напомнить нашим властям, что Россия не является их частной собственностью". (...) Источник: The Telegraph