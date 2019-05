13 мая 2019 г. Мэтт Апуццо и Адам Сатариано | The New York Times Россия нацелена на европейские выборы. Так же, как и крайне правые подражатели "Менее чем за две недели до решающих выборов в Европейский парламент группа веб-сайтов и аккаунтов в социальных сетях, связанных с Россией или крайне правыми группами, распространяет дезинформацию, поощряя разногласия и усиливая недоверие к центристским партиям, которые правили десятилетиями", - пишет The New York Times. "По словам следователей, ученых и правозащитных организаций Европейского Союза, новые усилия по дезинформации содержат те же цифровые следы, и в них используются те же методы, какие использовались в предыдущих российских атаках, включая вмешательство Кремля в президентскую кампанию в США в 2016 году. Например, на периферийных итальянских сайтах с политическими комментариями содержатся такие же электронные подписи, как и на прокремлевских сайтах, в то время как пара немецких политических групп использует те же серверы, которыми пользуются российские хакеры, напавшие на Национальный комитет демократической партии", - говорится в статье. "Эта деятельность дает новые свидетельства того, что, несмотря на обвинения, высылки и контробвинения, Россия остается непоколебимой в своей кампании по расширению политических разногласий и ослаблению западных институтов. Несмотря на усилия американских технологических компаний по онлайн- безопасности, распространять ложную информацию по-прежнему гораздо проще, чем ее останавливать", - подчеркивается в публикации. "Россия остается движущей силой, но исследователи также обнаружили множество подражателей, особенно в крайне правом секторе, - пишет издание. - Эти группы часто повторяют тезисы Кремля, что затрудняет проведение разграничений между российской пропагандой, крайне правой дезинформацией и подлинными политическими дебатами. Следователи уверены, однако, что сети профилей Facebook, аккаунтов в Twiter, групп в WhatsApp и веб-сайтов распространяют ложные и противоречивые истории о Европейском Союзе, НАТО, иммигрантах и многом другом. Теории заговора распространяются свободно, включая то, что пожар в Нотр-Дам в прошлом месяце был делом рук исламских террористов, шпионского агентства или элитной клики, которая тайно управляет миром. Часто эти сообщения поступают непосредственно из российских средств массовой информации и повторяются и усиливаются в других местах. Другие более тщательно замаскированы: Facebook закрыл на прошлой неделе пару страниц в Италии, которые маскировали крайне правые политические сообщения на сайтах, посвященных образу жизни или спорту, не связанных с политикой". "Цель здесь больше, чем какие-либо выборы, - заявил Дэниел Джонс, бывший аналитик ФБР и следователь Сената, некоммерческая организация которого, Advance Democracy, недавно проинформировала правоохранительные органы о ряде подозрительных веб-сайтов и учетных записей в социальных сетях. - Задача в том, чтобы постоянно разделять, усиливать недоверие и подрывать нашу веру в институты и саму демократию. Они работают, чтобы разрушить все, что было построено после Второй мировой войны". "Выборы в Европейский парламент, которые пройдут с 23 по 26 мая, рассматриваются как тест для растущего популизма в Европейском Союзе. Популистские лидеры, многие из которых сочувствуют России, условно объединились в надежде на расширение своего влияния в парламенте и, в свою очередь, на перенаправление или подрыв политики в Брюсселе", - передает The New York Times. - Сотрудники разведки публично не обвинили Кремль в поддержке конкретных кандидатов в Европе так, как американские власти заявили, что президент Владимир Путин пытался продвигать Дональда Трампа в 2016 году. Но Путин уже давно стремится расколоть Европейский Союз и поддерживает популистские движения, которые хотят подорвать блок изнутри". По словам The New York Times, "почти невозможно определить масштаб и резонанс кампании дезинформации. Исследователи говорят, что этот материал видят миллионы людей. Следователи обнаружили сотни аккаунтов в Facebook и Twitter, более тысячи примеров сообщений в WhatsApp, авторы которых делятся подозрительными материалами, и массу не внушающих доверие веб-сайтов, которые обсуждаются материалы различной степени дезинформации - будь то теории заговора или поляризованные версии новостей". "Издавна идут дебаты о том, меняют ли подобные материалы поведение или голоса, особенно в свете того, как технологические компании работают над тем, чтобы искоренить их. Но исследователи в области безопасности предполагают, что изменение хода выборов - это сверхплановая цель для подобной кампании, если это и так. Основная задача - внести путаницу в обсуждения, заставить людей задаваться вопросом, что правда, а что нет, и подорвать доверие". "Отличить российское вмешательство от кликбейта (веб-контента, целью которого является получение дохода от онлайн-рекламы, часто в ущерб качеству или точности информации - Прим. ред.) или искреннего политического возмущения трудно даже для спецслужб. Цифровой след часто заводит в один из анонимизированных тупиков интернета. Но пророссийские отпечатки пальцев существуют". Так, газета приводит в пример появившийся в 2016 году веб-сайт под названием "Я с Путиным", в котором пропагандировались пророссийские новости и критика Запада. "Этот ныне несуществующий сайт делил идентификатор отслеживания Google с официальным веб-сайтом кампании Маттео Сальвини, крайне правого вице-премьера и самого влиятельного политика Италии. В то время кампания Сальвини признала, что оба сайта разработал веб-разработчик, сочувствующий партии, но указала, что не имеет никакого отношения к пропутинской странице. Тот же идентификатор Google также связан с веб-сайтом StopEuro, который сегодня публикует статьи из российских новостных СМИ и c веб-сайтов, связанных с Кремлем, которые критикуют Европейский Союз". "В Германии крайне правая партия "Альтернатива для Германии", или АдГ, получает мощную поддержку как со стороны официальных российских государственных СМИ, так и неофициальных пророссийских каналов. Но Джонс, бывший аналитик ФБР, говорит, что Кремль также усиливает сообщения самых стойких противников АдГ, левых антифашистов. Это подчеркивает то, что, по мнению аналитиков, является подлинным интересом России - посеять политическую рознь в демократических государствах независимо от их идеологии, - пишет газета. - Один из примеров: веб-сайты, продвигающие, по-видимому, две немецкие антифашистские группы, Antifa West Berlin и Antifa Nord Ost, используют сервер, также используемый российскими правительственными хакерами, которые напали на Национальный комитет Демократической партии во время выборов 2016 года. Регистрационная информация одного из немецких сайтов включает анонимизированный адрес электронной почты, который также использовался для создания пары русских сайтов по адресному фишингу". "В этом месяце эти два веб-сайта подтолкнули тысячи подписчиков в Twitter принять участие в митинге против АдГ в Берлине. Мрачная комбинация анонимного онлайн-контента и уличных действий напоминает 2016 год, когда российские группы подталкивали людей в Соединенных Штатах принимать участие в митингах как в поддержку Black Lives Matter, так и в поддержку полиции. По словам Джонса, он беспокоится, что в Германии происходит то же самое. Некоторые эксперты по безопасности, однако, предостерегают от того, чтобы делать выводы по этому вопросу. Эксперты относятся к этому серверу с глубоким подозрением, но российские хакеры не единственные, кто его использует". "(...) Тем не менее, даже несмотря на то, что Россия по-прежнему вызывает обеспокоенность, официальные лица говорят, что политические группы на всем континенте - особенно сторонники крайне правых - перенимают многие тактики Кремля, еще больше размывая представление о том, кто стоит за сообщениями. Так, левая демократическая группа Avaaz заявила, что она определила более 100 страниц Facebook, координирующих выпуск статей, мемов и видео для поддержки крайне правых и популистских целей в Италии, включая партию Лиги Сальвини и движение "Пять звезд", его партнера по коалиции в правительстве. (...) Многие страницы, как кажется, посвящены музыке, спорту или путешествиям, но чередуют это с потоком статей с крайне правых новостных сайтов. (...) Кристоф Шотт, руководитель избирательной кампании Avaaz, указывает, что на каждый пример, обнаруженный следователями, приходится много тех, что остались незамеченными. Следователи зафиксировали и другие скоординированные кампании во Франции, Польше и Испании. В Facebook, по его словам, "так много денег и так много людей, а мы всего лишь группа обеспокоенных граждан и следователей, которые смогли их найти". "(...) Исследователи говорят, что тактика дезинформации меняется вместе с цифровыми привычками людей, включая использование таких платформ обмена сообщениями, как WhatsApp. В Испании Avaaz выявила кампанию по распространению ложных утверждений о том, что премьер-министр Педро Санчес согласился на независимость Каталонии. В Германии Avaaz обнаружила десятки расистских и антииммиграционных сообщений", - передает газета. "Важность Европы заключается в том, что это испытательный полигон, - сказал Бен Ниммо, старший научный сотрудник Лаборатории цифровых судебно-медицинских исследований Атлантического совета, занимающейся дезинформацией в Европе. - Это действительно показатель количества разных способов, c помощью которых люди могут пытаться вмешиваться". Источник: The New York Times