"Черный грибок" - редкое, но смертельно опасное осложнение Covid-19

"(...) Недавно индийские врачи выпустили предупреждение о том, что некоторые пациенты, инфицированные SARS-CoV-2, подвергаются более высокому риску заражения зачастую смертельным грибковым заболеванием под названием мукормикоз. Эта инфекция, при которой требуется иссечение пораженной ткани, обычно встречается очень редко. Однако в последние недели в индийских больницах резко возросло количество заболевших. Данное новое осложнение Covid-19 не было описано в первые дни эпидемии. Такое явление, по-видимому, главным образом затрагивает Индию: три четверти случаев, описанных в научной литературе, происходят из этой страны", - пишет журналистка Le Figaro Сесиль Тибер.

"Опрошенный корреспондентом BBC в Индии доктор Акшай Наир, глазной хирург, работающий в трех больницах Бомбея, сказал, что только в апреле он встретил 40 пациентов с мукормикозом. Из них 11 человек из-за этого грибка подверглись поражению глаз. Другая больница Бомбея сообщила о 24 случаях заболевания за последние два месяца по сравнению с обычными 6 случаями в год, как сообщают британские СМИ", - говорится в статье.

"(...) Доктор Рагура Хедж, офтальмолог из Бангалора, за последние две недели обследовал 19 случаев. "Некоторые люди были настолько больны, что мы даже не смогли их прооперировать", - сказал он BBC.

"(...) Это заболевание существовало еще до Covid-19, но во Франции встречалось крайне редко, порядка 1 случая на 1 миллион жителей или от 50 до 100 случаев в год по всей стране, - напоминает профессор Гийом Дезубо, руководитель службы медицинской микологии при Университетской клинике Тура, которая обычно принимает от двух до трех пациентов в год. - Но когда это возникает, болезнь оказывается опасной: летальность колеблется от 30 до 100% в зависимости от пораженных органов. Это очень серьезно".

"В подавляющем большинстве случаев вызывающие эту инфекцию грибы семейства Мукоровые (Mucorales) не представляют проблемы. "Они встречаются повсюду, по всему миру. Мы все сталкиваемся с ними ежедневно, мы вдыхаем их везде", - объясняет профессор Дезубо.

"С другой стороны, уязвимыми для мукоровых грибов оказываются слабые пациенты, страдающие другими заболеваниями. "В основном это пациенты, перенесшие гематологию, химиотерапию или трансплантаты костного мозга, а также пациенты с диабетом, - уточняет профессор Лантернье, врач, специализирующаяся на грибковых инфекциях в детской больнице Некер (Necker-Enfants Malades) и исследователь Национального справочного центра по инвазивным микозам при Институте Пастера. - Тот, у кого нет факторов риска, не болеет мукормикозом, если только он не попал в аварию, вызвавшую глубокую рану".

"(...) Мы называем это "черным грибком", потому что инфицированные ткани становятся черными, это очень впечатляюще", - указывает пррофессор Дезубо.

"(...) У нас есть три препарата, но они вызывают множество побочных эффектов, которые иногда побуждают нас прекратить лечение, - продолжает врач. - Во всех случаях потребуется хирургическое вмешательство, чтобы удалить пораженный участок и попытаться сдержать инфекцию".

"(...) Covid имеет прямое отношение к резкому росту заболеваемости мукормикозом в Индии, - говорится в публикации. "Известно, что респираторные вирусные инфекции могут служить ложем для грибковой инфекции, в частности, это было хорошо продемонстрировано при гриппе", - указывает профессор Лантернье. (...) "Диабет вызывает гипергликемию и закисляет кровь, что способствует росту мукоровых грибов", - поясняет специалист. Кроме того, "Covid-19 вызывает иммунное расстройство, которое в сочетании с лечением кортикоидами значительно нарушает иммунитет, - добавляет профессор Дезубо. - Все эти параметры могут заложить основу для грибковой инфекции, нужно проявлять бдительность".

"Во Франции это осложнение остается чрезвычайно редким. "Нам повезло, что у нас есть больницы, которые очень хорошо оборудованы для контроля качества воздуха в палатах пациентов", - подчеркивает Гийом Дезубо. Даже вне эпидемии Covid Индия является страной с самым высоким уровнем заболеваемости мукормикозом в мире - 140 случаев на миллион жителей. "Возможно, потому, что в окружающей среде больше Mucorales, а климатические условия больше способствуют их развитию", - считает профессор Фанни Лантернье. "В Индии в одном больничном центре регистрируется 50 случаев в год. Это столько, сколько у нас во всех больницах Франции", - продолжает врач.

"(...) Однако правительство Индии дало понять, что "большой эпидемии" мукормикоза не существует и что это явление находится под пристальным наблюдением. На сегодняшний день не установлено никакой связи с вариантами SARS-CoV-2, выявленными в Индии. Врачи также призывают к большей бдительности в отношении доз кортикоидов, вводимых пациентам с диабетом и Covid", - резюмирует Сесиль Тибер.