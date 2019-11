13 ноября 2019 г. Сандрин Кабю | Le Monde Долговечность спортивных соревнований находится под угрозой в связи с глобальным потеплением "(...) Спортсменам высокого уровня, а также любителям и специалистам в области спорта и здоровья придется все активнее учиться справляться с сильной жарой и в целом с последствиями глобального потепления. Для международных спортивных организаций и спортсменов Чемпионат мира по легкой атлетике в Дохе (в Катаре), проходивший в конце сентября - начале октября, стал подобен электрошоку. Удушающая температура (до +45 C ночью), связанная с высокой влажностью (более 70%), привела ко множеству недомоганий и рекордному числу тех, кто сошел с дистанции, как это произошло с французским легкоатлетом Йоханом Динизом, чемпионом мира по ходьбе на 50 км", - пишет Le Figaro. "Из-за схожих погодных условий предстоящие летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году уже стали головной болью для организаторов (...). В качестве меры предосторожности Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение перенести марш и марафон в Саппоро, где температура воздуха ниже, чем в столице Японии", - говорится в статье. "(...) В среднесрочной и долгосрочной перспективе долговечность некоторых соревнований, таких как Олимпийские игры, находится под угрозой. К 2085 году только несколько городов в северном полушарии (исключая Западную Европу) смогут принимать олимпиады без слишком большого риска, связанного с погодой, согласно моделированию, произведенному американской командой исследователей (The Lancet, 2016). Что касается Олимпиад XXII века, то они "могли бы проходить полностью в помещении, зимой или без марафона и других соревнований на выносливость, чувствительных к жаре", предупреждают Кирск Смит и его коллеги. "Многочисленные исследования показали, что сильная жара и высокая влажность снижают спортивные достижения атлетов и создают угрозу их здоровью, - отмечается в статье. - Таким образом, когда дело доходит до марафона, температура воздуха является фактором, который больше всего влияет на скорость гонки, независимо от уровня бегуна, заключает исследование Жана-Франсуа Туссена для конференции "Исследование и разработка механических элементов и систем", опубликованное в 2012 году в журнале Plos One. Как рассчитали эти исследователи, идеальная температура составляет от 10 C до 15 C". "Чем выше поднимается температура, тем больше запрос на терморегуляторные способности спортсменов, тем выше риск выйти за их пределы, что приводит к "злокачественной гипертермии усилий", которая может быть опасной для жизни. Отсюда вытекает важность подготовки к экстремальным условиям", - пишет издание. "Сильная жара может стать критической, как только человек превысит десять минут напряженных усилий", - уточняет Патрис Жерж, национальный технический директор Французской федерации легкой атлетики, который проводит серьезную работу по этим вопросам. "Для адаптации к высоким температурам необходимо от пяти до десяти дней, в течение которых следует значительно снизить интенсивность тренировок, а также отрегулировать гидратацию, - продолжает он. - Без такой акклиматизации спортсмены не смогут восстановить свой обычный уровень достижений". Источник: Le Monde