14 смертей в Великобритании связали с Россией. Но Британия смотрела в сторону. Новая книга отвечает на вопрос, почему

"(...) В декабре 2014 года бывший муж Мишель Янг, 52-летний шотландский девелопер Скот Янг был найден нанизанным на штыри металлической ограды, на которые он упал с четвертого этажа из квартиры своей девушки в западном квартале Лондона Марилебон. Смерть попала на первые полосы газет и вызвала опасения о том, что она связана с серией подозрительных смертей бизнесменов в Великобритании, - пишет журнал Time. - Мишель расказала Хайди Блейк, которая с 2018 года была редактором отдела глобальных расследований в BuzzFeed News, о своих предположениях, что ее бывший муж был убит. (...) Она передала Блейк множество доказательств, связанных с коммерческими делами своего бывшего мужа; вскоре стало понятно, что он имел глубокие связи с рядом российских олигархов, которые бежали в Великобританию, впав в немилость президента Владимира Путина, пришедшего к власти в 2000 году, и которым нужно было безопасное место, чтобы спрятать свои деньги (...)".

"В ходе двухлетнего расследования BuzzFeed News обнаружил, что Янг был одним из 14 людей, которые, по подозрениям сотрудников разведки США, были убиты на британской земле российскими спецслужбами или мафиозными группировками. В списке были Борис Березовский, изгнанный российский олигарх, которого в 2013 году нашли повешенным в своей квартире, и 8 членов его ближайшего окружения. Но британская государственная служба разведки (...) не посчитала 14 смертей подозрительными", - пишет автор статьи Мэдлин Роучи, отмечая, что 19 ноября выйдет книга Блейк "Из России с кровью: кампания безжалостных убийств Путина и тайная война против Запада ". (From Russia with Blood: Putin's Ruthless Killing Campaign and Secret War on the West)

В интервью Time Блейк сказала, что "британское правительство, наряду с другими странами в Европе и США, было крайне озабочено тем, чтобы добиться расположения Путина в надежде, что его удастся привлечь в организации и альянсы, которые поддерживают стабильность западного либерального мирового порядка. Путину дали место в "Большой восьмерке", более тесное сотрудничество с НАТО, он оказался в центре борьбы с террором и играл ведущую роль в иранской ядерной сделке".

"Существовала также большая зависимость от российской энергии и денежных средств, которые вливались в западные экономики, особенно в Лондон, - отвечает Блейк на вопрос Time о том, почему британское правительство с неохотой рассматривало предполагаемые убийства. - Общее мнение в правительственных кругах заключалось в том, что Путина лучше держать на нашей стороне, чем вступать в битву с Кремлем по поводу того, что представлялось изолированными инцидентами, а также рисковать тем, что представлялось возможностью создать длительный альянс с Россией. Реакция британского правительства на дело бывшего офицера ФСБ Александра Линвиненко (...) была очень многоговорящей. Правительство на протяжении 8 лет сопротивлялось призывам провести полноценное расследование его гибели, ссылаясь на необходимость защищать "международные отношения" с Россией, и лишь после серии невероятно возмутительных действий Кремля чиновники уступили и начали публичное расследование, которое в итоге в 2016 году установило, что убийство было с большой вероятностью совершено по приказу Путина".

"В последние годы стало еще более очевидно, что Путин никогда не намеревался вступить в либеральные круги и честно сотрудничать с западными правительствами, а также что он вел тайную войну по подрыву западных институтов (...)", - подчеркивает Блейк. - Отравление химическим нервным агентом Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери (...) было поистине переломным моментом. Британское правительство осознало, что российской кампании покушений только что было дозволено выйти из-под контроля. Теперь государства в срочном порядке пытаются вернуть контроль себе".

"Эти смерти - часть российской пропагандистской деятельности - их цель заключается в том, чтобы показать силу России и предупредить любого, кто думает предать родину, что если вы перейдете дорогу Путину, то вам не найти безопасного места - длинные руки российского государства смогут достать вас где угодно. Но смысл их также и в том, чтобы сказать западным странам не связываться с Россией (...)", - отмечает Блейк в интервью.

"Западные правительства сталкиваются с серьезной дилеммой при ответе на российские атаки. (...) Путин использовал сильную реакцию Великобритании на нападение на Скрипалей в качестве инструмента предвыборной кампании, который помог ему завоевать значительное большинство голосов на президентских выборах 2018 года, благодаря высказываниям о русофобии и "западном враге". Все это важно для его имиджа сильного правителя и создаваемого им ощущения, что внешний мир за границами России полон врагов и лишь Путину можно доверить защиту родины (...)".

"Я полагаю, что еще одна подозрительная смерть - это лишь вопрос времени", - считает Блейк. (...)