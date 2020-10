13 октября 2020 г. Гидеон Рахман | Financial Times Три авторитарных лидера и их битва за Ближний Восток "У Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Мухаммеда бин Салмана много общего. Лидеры России, Турции и Саудовской Аравии - все националисты с региональными амбициями. Это автократы, которые централизовали власть и были безжалостными по отношению к внутренней политической оппозиции. И все они любители риска, которые рады применять военную силу", - пишет обозреватель Financial Times Гидеон Рахман. "Эти три авторитарных правителя также верят в дипломатию личных отношений. Как и мафиозные доны, сегодня они могут быть лучшими друзьями, а завтра - заклятыми врагами. Это важно, потому что их часто конфликтующие интересы раздувают конфликт на обширной территории от Ближнего Востока до Северной Африки и Кавказа. Если их соперничество выйдет из-под контроля, пострадают мирные жители", - уверяет он. "(...) Между лидерами России и Турции сохраняется настороженная дружба. (...) Причина, по которой два президента инстинктивно понимают друг друга, связана с тем, почему они сталкиваются друг с другом. Оба - антиамериканские автократы, стремящиеся расширить свое влияние на вакуум власти, созданный сокращением роли США на Ближнем Востоке. Они готовы действовать, в то время как ЕС остается в стороне. Путин и Эрдоган - не единственные амбициозные и сильные лидеры, которые борются за влияние в их общих окрестностях. Третий ключевой игрок - принц Мухаммед бен Салман - наследный принц и фактический лидер Саудовской Аравии, который гораздо более тесно связан с Вашингтоном". "Готовность применять насилие - дома и за границей - связывает всех троих. Путин аннексировал Крым в 2014 году, вторгся в Сирию в 2015 году и санкционировал ряд секретных операций разведки, включая предполагаемую попытку убийства Алексея Навального, его самого опасного внутриполитического оппонента. Принц Мухаммед начал войну в Йемене, блокировал Катар и как лидер Саудовской Аравии взял на себя ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году, хотя он отрицает личную причастность. Эрдоган направил турецкие войска в Сирию и Ливию и рискует еще одним военным конфликтом в восточном Средиземноморье с Грецией, одновременно оказывая военную поддержку Азербайджану в его борьбе с Арменией. Дома турецкий президент все чаще сажает в тюрьму политических оппонентов, журналистов и борцов за гражданские права". (...) Издание напоминает, что "(...) в этом году лидеры России и Саудовской Аравии сильно поссорились из-за цен на нефть. Однако в целом тройка лидеров была в состоянии улаживать свои конфликты. Россия и Турция могут быть по разные стороны сирийской гражданской войны, но их самые насущные приоритеты совместимы. Для Эрдогана это предотвращение создания безопасного курдского анклава в Сирии. Для России это предотвращение падения президента Сирии Башара Асада". "Но эти тщательно сбалансированные подстройки легко могут развалиться", - пишет обозреватель. (...) У всех трех лидеров также есть тонкий баланс между иностранным вмешательством и внутренней стабильностью. Во времена аннексии Путиным Крыма россияне шутили, что перед ними стоит выбор между телевизором и холодильником. Холодильник был пуст, но телевизор был полон новостей о ярких военных победах. Популярность Путина резко возросла после его крымского успеха. Но по мере того, как экономика испытывала трудности, а националистический пыл утихал, он столкнулся с новым недовольством, подпитываемым состоянием холодильников", - говорится в статье. "Перед Эрдоганом стоит аналогичная дилемма. Военные авантюры Турции повышают его популярность в период экономической слабости. Но небольшие войны за границей в конечном итоге можно рассматривать как трату ресурсов, особенно если они идут не так. Перед принцем Мухаммедом стоит его версия той же дилеммы. Его решение начать войну в Йемене взволновало многих молодых саудовцев. Но быстрой победы не произошло, и экономика Саудовской Аравии страдает от низких цен на нефть", - указывает Рахман. "По мере того, как их экономики испытывают трудности, всем трем лидерам как никогда необходимо продемонстрировать силу за рубежом. Опасность столкновений между ними возрастает", - заключает автор публикации. Источник: Financial Times