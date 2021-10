13 октября 2021 г. Макс Седдон | Financial Times Арестом Ильи Сачкова Россия направляет предупреждение сектору кибербезопасности "Илья Сачков не сдерживался, хотя за ним на встрече группы с участием глав ведущих технологических компаний страны наблюдал премьер-министр России. 35-летний соучредитель Group-IB, специализирующейся на расследовании киберпреступлений, таких как хакерские атаки и онлайн-мошенничество, осуждал Кремль за то, что тот закрывает глаза на эпидемию атак-вымогательств, проводящихся с территории России", - пишет Financial Times. (...) "В своем выступлении он указал на главу хакерской группы Evil Corp по имени Максим Якубец, которого США обвинили в организации длящейся не один год преступной деятельности, обошедшейся банкам в сотни миллионов долларов. Якубец был замечен передвигающимся по Москве в люминесцентном камуфляжном Lamborghini с нестандартным номерным знаком с надписью "ВОР". Он также "оказывает прямую помощь злонамеренным кибер-усилиям правительства России", согласно санкциям Министерства финансов США против него", - говорится в статье. "Критика Сачкова в адрес очевидной терпимости Кремля к некоторым онлайн-преступникам продолжалась до конца сентября, когда он был арестован ФСБ, российской разведывательной службой, по обвинению в государственной измене. Подробности выдвинутых против него обвинений засекречены, но его арест и 20-летний приговор, который ему грозит в случае признания его виновным, вызвали резонанс в российском сообществе кибербезопасности", - пишет издание. "Как заявили три человека из российского сообщества кибербезопасности, Кремль сигнализирует, что не хочет сотрудничать с Западом по киберпреступлениям - и будет наказывать тех, кто будет выходить за рамки. "Это выглядит как абсолютно недружественная акция против американцев, - сказал один из источников. - Он был единственным человеком, который громко обвинял людей в деятельности, связанной с атаами-вымогательствами (когда хакеры блокируют компьютеры до тех пор, пока не будет выплачен выкуп)". "Дмитрий Волков, соучредитель Group-IB, занявший пост генерального директора после ареста Сачкова, сказал, что компания не знает, в чем его обвиняют, и убеждена в его невиновности. "Все материалы дела засекречены, что дает почву для слухов и спекуляций. Без доступа к этим материалам делать какие-либо предположения или продвигать какие-либо версии было бы неправильно", - отметил Волков. (...) Газета напоминает, что "(...) в конце сентября США депортировали осужденного хакера Алексея Буркова в Россию, что Кремль приветствовал как "довольно позитивный сдвиг" в натянутых отношениях между странами. (...) В настоящее время Вашингтон добивается экстрадиции Владислава Клюшина, кремлевского подрядчика в сфере кибербезопасности, из Швейцарии по обвинению в инсайдерской торговле. В прошлом месяце США наложили санкции на Suex, криптовалютную биржу, которую они обвиняют в отмывании доходов от атак-вымогательств, которые исследователи связали с людьми и офисами в России". "Арест Сачкова в то время, когда такие люди, как Якубец, остаются на свободе, является "крупным сигналом, который посылает российское правительство своим международным партнерам", замечает Томас Рид, профессор стратегических исследований Университета Джонса Хопкинса. "Серьезно ли они относятся к киберпреступности, или они арестовывают скорее руководителей в сфере кибербезопасности, чем преступников-вымогателей?" Компания Group-IB, которую Сачков запустил в 2003 году, когда был студентом МГТУ им. Баумана, пыталась создать глобальный бизнес, в значительной степени оставаясь на стороне российского правительства. Сачков как минимум дважды встречался с Путиным, и Group-IB сотрудничала с российской полицией в поимке растущего числа онлайн-мошенников и мошенников с пластиковыми картами, отмечается в публикации. "В то же время компания переместила свою штаб-квартиру в Сингапур, получила множество международных клиентов и ожидала первичного публичного размещения акций на 1 млрд долларов. Group-IB также сотрудничает с Интерполом в расследовании уголовных преступлений, и Сачков делился своим опытом с ОБСЕ и Советом Европы", - добавляет газета. "Попытка соблюсти баланс между двумя сторонами оказывается трудным", - пишет FT, напоминая, что "США и Великобритания запретили использование продуктов "Лаборатории Касперского", крупнейшей российской компании по кибербезопасности, в государственных системах после подозрений в связях компании с ФСБ. Positive Technologies, компания-разработчик ПО, попала под санкции США в апреле за предположительную поддержку ФСБ и проведение мероприятий по вербовке сотрудников для служб безопасности". (...) "Международный фокус Group-IB также мог вызвать опасения у ФСБ, что разведка США сможет получить доступ к данным компании, указали два человека из российской индустрии кибербезопасности. "В кибербезопасности вы можете получить доступ к очень конфиденциальным данным. И Кремль явно считает это ключевым стратегическим сектором, - заявил Жюльен Носетти, младший научный сотрудник Французского института международных отношений. - Месседж таков: не говорите об этом вслух, не интернационализируйте это без предварительного разрешения ФСБ и, особенно, локализуйте данные ваших клиентов на территории России". (...) Источник: Financial Times