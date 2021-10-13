Нафтали Беннет прокладывает свой путь в Израиле

(...) "Израильское правительство во главе с Нафтали Беннетом опровергает пессимистические прогнозы. Через четыре месяца после его прихода появляется гибридная команда деятелей, у которых нет ничего общего, если не считать неприязни к Биньямину Нетаньяху. Пропасть отделяет радикальных правых от левых, которых олицетворяют Лейбористская партия и "Мерец", но при этом преобладает прагматизм", - пишет корреспондент Le Figaro в Иерусалиме Тьерри Оберле.

"Премьер-министр, находящийся у власти два года, прежде чем ему предстоит передать ее левоцентристскому министру иностранных дел Яиру Лапиду в порядке ротации, предпочитает тактику, основанную на идеологии. Подход к палестинскому вопросу свидетельствует о его явной метаморфозе. Нафтали Беннет, первоначально поддержанный базой ультра-сионистских и религиозных поселенцев, теперь приглушил экспансионистские претензии ультраправых на землю и может спать со спокойной совестью. Выступая против создания палестинского государства, он по-прежнему отвергает идею переговоров с Палестинской автономией (ПА). В своем выступлении на Генассамблее ООН в Нью-Йорке он ни разу не использовал слово "палестинский", - говорится в статье.

(...) "Биньямин Нетаньяху на протяжении всей своей карьеры трудился над тем, чтобы отодвинуть палестинский вопрос на задний план и перевести его в низший разряд в глобальной дипломатической повестке дня, но даже он не осмелился исключить палестинцев из своих выступлений в ООН. Беннет это сделал", - отмечает Аншель Пфеффер, политический обозреватель израильской левой ежедневной газеты"Гаарец". - Он сделал это, потому что знает, что, за исключением некоторых левых политиков и экспертов, почти всем наплевать на этот вопрос, как заграницей, так и в Израиле". Внутри страны общественное мнение в подавляющем большинстве считает, что перспектива мира не гарантирует безопасности и что в противоположном лагере нет законных собеседников", - указывает автор статьи.

(...) "Нафтали Беннет является доктринером, который раскрывается как реалист. Его опыт бизнесмена в сфере высоких технологий несомненно не пропал зря. Не стоит ожидать от него серьезных прорывов и взлетов, - комментирует политолог Денис Чарбит. - Он готов на уступки и авансы, чтобы улучшить повседневную и экономическую жизнь палестинцев, но не заходя слишком далеко".

"Возобновился минималистский израильско-палестинский диалог. Министр обороны Бенни Ганц посетил Махмуда Аббаса в Рамалле. В частности, правительство планирует предоставить палестинцам 4G и построить им около 1 тыс. домов в смешанных районах Западного берега, которыми они управляют. Косметические меры дополняются предоставлением 15 тыс. дополнительных разрешений на работу в Израиле, упорядочением статуса тысяч нелегальных рабочих и предоставлением ссуды в 135 млн евро обескровленным властям Палестинской автономии", - пишет LeFigaro

(...) "Если у людей хорошее будущее, разумная работа, они могут достойно обеспечивать свои семьи и отправлять своих детей в хорошие школы, это будет гораздо важнее, чем заниматься привычными вещами нас ни к чему не привели", - сказал Нафтали Беннет в интервью The New York Times вавгусте.

(...) "В его новой доктрине ощущается влияние выдающегося мыслителя, эссеиста-медиевиста и профессора философии Мики Гудмана. Его опубликованная в 2017 году книга "Уловка-67", посвященная израильско-палестинскому конфликту, стала бестселлером, в ней он объясняет, что и правые, и левые проиграли битву за то, чтобы передать свое идеалистическое кредо большинству нации. (...) Выступая за уход из слишком удаленных или незаконных поселений, МихаГудман отстаивает идею о расширении земель, выделенных палестинцам для строительных проектов и создания современной дорожной сети, контролируемой палестинцами. Такие решения можно было бы принять без обращения в Палестинскую автономию, - отмечается в публикации. "Гудман хочет избавиться от догм и существующего положения вещей. Он религиозный сионист, друг и "серый кардинал" Нафтали Беннета", - уточняет Денис Чарбит.

"Истоки измененных интонаций Нафтали Беннета можно обнаружить и в Вашингтоне. "Они позволяют ему засвидетельствовать свою благонадёжность и отмежеваться от Нетаньяху, друга Трампа, в том момент, когда американцы и израильтяне расходятся по иранскому ядерному досье", - говорит Денис Чарбит. Администрация Байдена, для которой урегулирование израильско-палестинского конфликта не является приоритетом, призывает своего израильского союзника не допускать его эскалации. Госдепартамент восстановил связь с Рамаллой, призывает к сокращению строительства в поселениях и может объявить о возобновлении работы консульства США в Восточном Иерусалиме, закрытого Дональдом Трампом. Правительство Израиля уже заранее выступило против такого решения", - резюмирует Тьерри Оберле.