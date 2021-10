13 октября 2021 г. Эрик Сильверс | The Wall Street Journal Венеция открывается для туристов - и ее пока можно застать безмятежной и доступной "Первый год пандемии лишил Италию иностранных туристов. Сейчас посетители возвращаются, но если вы правильно рассчитаете время, то застанете одно из самых популярных мест в Италии необычайно безмятежным и доступным", - пишет The Wall Street Journal. "Уже снова раздается клацанье чемоданов, которые катят по мощеным улочкам. (...) Но в то время, как Венеция снова стала популярным туристическим направлением, город рассказывает две истории. По выходным вам не обойтись без активной ходьбы и агрессивного расталкивания локтями, чтобы заполучить отличное место для обзора Гранд-канала с моста Риальто. В будние дни в Венеции все еще сохраняется относительное спокойствие, характерное для нее во время пандемии. Беспрепятственный вид на Мост Вздохов можно получить без особого лавирования, а толпы в переулках возле площади Сан-Марко быстро исчезают", - повествует газета. "Согласно последним доступным правительственным данным, Венеция приняла примерно на 60% меньше туристов в июне и июле этого года, чем за те же два месяца 2019 года. Но в то время, как количество иностранцев сократилось на 70% за эти два месяца, в Венецию приехало почти на 50% больше итальянцев, и многие из них совершали однодневные поездки на выходные. (...) Венеция стала туристическим индикатором для страны и Европы в целом. То, что здесь происходит, вероятно, в какой-то степени происходит и в Риме, и в Париже, и в Барселоне", - отмечается в статье. "По словам Томаса Дворака, экономиста Oxford Economics, в Италии и по всей Европе туристическая активность в августе и сентябре составила около 70% от уровня 2019 года. По данным Oxford Economics, это улучшение для большей части Европы и облегчение для Италии, где доходы от туризма упали в прошлом году на 50%. (...) Длительный и строгий локдаун в Италии, первый на Западе, начался в начале марта 2020 года и практически полностью остановил жизнь в Венеции и в остальной части страны. В апреле 2020 года Венеция зарегистрировала 667 приезжих, остановившихся на ночь, по сравнению с 488 тыс. в том же месяце 2019 года". "В Италии количество новых случаев заражения падает с августа. Более трех четвертей населения Италии получили хотя бы одну дозу вакцины против Covid, по сравнению с примерно 65% в США. Туристы, прибывающие из США, должны иметь свежий отрицательный тест на Covid, а непривитые также должны пройти пятидневный карантин, а затем снова получить отрицательный тест. Чтобы войти в большинство закрытых помещений в Италии, включая рестораны, бары, музеи и церкви, вы должны предъявить так называемый зеленый пропуск, который свидетельствует о том, что его обладатель вакцинирован, недавно сдал отрицательный тест на Covid или вылечился от Covid. Американский сертификат вакцинации, выдаваемый Центрами США по контролю и профилактике заболеваний, принимается вместо зеленого пропуска. В Италии обязательно использование масок в помещениях", - указывает издание. "В то время как количество иностранных туристов, приезжающих в Венецию, постепенно растет с весны, владельцам магазинов не хватает посетителей из неевропейских стран, которые, как правило, остаются в стране дольше и тратят больше. Шариф Канзад особенно скучает по американцам, корейцам и русским, все из которых были крупными покупателями традиционных венецианских масок ручной работы, которые она продает в своем магазине уже 22 года. "Я настроена оптимистично - как и следует владельцу бизнеса, - говорит Канзад. - Но во время этой пандемии мы узнали, что все меняется быстро и не всегда так, как вы ожидаете". (...) "Этого оптимизма не разделяет Эмануэле Тальяпьетра, который проработал гондольером более 30 лет и говорит, что, за исключением прошлого года, так плохо не было никогда. Он и другие гондольеры работают два дня через три, а до пандемии это было три дня через два выходных", - говорится в статье. (...) "Летом во многих четырехзвездочных отелях повышенной комфортности двухместные номера стоили около 173 долларов за ночь, что примерно вдвое меньше, чем летом 2019 года, рассказал Витторио Боначини, председатель Associazione Veneziana Albergatori, которая охватывает 85% отелей города. Он ожидает, что трех- и четырехзвездочные отели будут придерживаться аналогичного снижения цен до конца года. В настоящее время отели загружены примерно на 35% по будням и 65% по выходным", - передает газета. "Город все еще приспосабливается к июльскому решению итальянского правительства запретить крупным круизным лайнерам проходить вблизи исторического центра Венеции или заходить в него. Город просчитывает, как в следующем году реализовать план, согласно которому туристы, которые приезжают на день, должны платить взнос за въезд, стоимость которого будет зависеть от того, сколько посетителей ожидается в конкретный день". (...) "Но поскольку пандемия продолжается, туристы продолжают сталкиваться с проблемами, как выяснила в этом месяце Хелен Ди Фолько. Они с мужем вылетели из Торонто в Венецию для недельной поездки по Италии, начав с 24-часового пребывания в Венеции, а затем велосипедной прогулки по Адриатическому побережью Италии. Они застряли в аэропорту Хитроу в Лондоне на восемь часов после того, как пропустили стыковочный рейс из-за долгих очередей в пунктах Covid- контроля. Их пребывание в Венеции сократилось до вечера и утра. "Когда мы бронировали билеты в мае, мы думали, что со временем все станет лучше, и к лету все станет четко, - говорит Ди Фолько. - А потом случилась "Дельта". "Хотя количество туристов все еще значительно ниже уровня 2019 года, общенациональные ограничения на количество людей, которым разрешено находиться в закрытых помещениях, и наплыв туристов, совершающих однодневные поездки в выходные дни, привели к длинным очередям. По выходным билеты в определенные заведения полностью распродаются", - предупреждает газета. (...) Источник: The Wall Street Journal