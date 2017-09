13 сентября 2017 г. Стефани Кирхгесснер | The Guardian Майкл Флинн "продвигал из Белого дома американо-российский атомный проект" "Расследователи Конгресса США проверяют версию о том, что, будучи сотрудником Белого дома, Майкл Флинн, теперь уже бывший советник президента Трампа по национальной безопасности, тайно продвигал проект частных деловых кругов, направленный на строительство американо-российских АЭС на Ближнем Востоке", - сообщает The Guardian. Журналистка Стефани Кирхгесснер отмечает: выяснилось, что в проекте "участвовала российская госкомпания, которая сейчас находится под санкциями США". Расследователи также разбираются, отказалась ли администрация Трампа от продвижения этого проекта либо продолжает ему способствовать. Итак, в среду было опубликовано письмо, в котором видные конгрессмены-демократы утверждают: Флинн нарушил федеральное законодательство, не раскрыв перед властями США факт своей поездки на Ближний Восток в июне 2015 года, целью которой было продвижение американо-российского проекта, а также умолчав о некоторых контактах с иностранцами. Конгрессмены заявили, что за эти нарушения полагается 5 лет тюрьмы. В письме также утверждается, что Томас Кокрейн из консалтинговой группы ACU Strategic Partners, которая якобы сотрудничала с Флинном, заявлял: даже после увольнения Флинна его проект считался частью дипломатического "набора инструментов" администрации Трампа. "Кокрейн полагает, что президент США и госсекретарь Тиллерсон расценивали это как "ценный механизм в частном секторе" для стабилизации и улучшения отношений с Россией. Совместный проект также рассматривался как способ форсировать американо-российское сотрудничество на Ближнем Востоке", - говорится в статье. Издание сообщает, что письмо, на котором основаны все эти утверждения, было написано конгрессменами Элайджей Каммингсом и Элиотом Энджелем, а его адресаты - неназванные физические лица, которые якобы работали над проектом вместе с Флинном. По сообщению комитета, три источника подтвердили, что в июне 2015 года Флинн в целях продвижения проекта посетил Египет и Израиль, где встречался с чиновниками. "План предполагал создание международного консорциума, который объединил бы компании из США, Франции, Голландии, арабских стран Персидского залива, России, Британии, Украины и Израиля, его задачей было проектирование и строительство 40 атомных реакторов", - пишет издание. На одном из слайдов, предоставленных комитету, говорится, что Rosoboron, российский государственный экспортер вооружений, находящийся под санкциями США, обеспечивал бы "полную региональную безопасность" проекта", - пишет издание. Источник: The Guardian