Американские военные нелегально перебрасывали вооружения сирийским повстанцам через немецкую базу Рамштайн

Американские военные, по всей видимости, "перебрасывали предназначенное для сирийских повстанцев вооружение и боеприпасы из стран Восточной Европы через свою базу в немецком городе Рамштайн в нарушение немецкого законодательства. У американцев не было соответствующего разрешения правительства ФРГ". Таковы результаты расследования, проведенного немецкой газетой Sueddeutsche Zeitung, Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Балканской сетью журналистских расследований (BIRN).

Правительство Германии утверждает, что "ему не было ничего известно о поставках вооружений через немецкую территорию", однако газета пишет, что "на сомнительную деятельность американцев указывало многое".

Так, у правительства США было несколько различных программ по обучению и снабжению оружием сирийских повстанцев. В 2015 году Пентагон попытался создать в Иордании собственное повстанческое подразделение для борьбы с "Исламским государством"*. Однако затея не увенчалась успехом, и Пентагон перешел к поддержке уже существующих группировок. На севере Сирии это "Демократические силы Сирии", куда входят арабо-суннитские и ассирийские отряды. На юго-востоке страны это нерелигиозные или же умеренно-исламские группировки, воюющие против ИГИЛ*, говорится в статье.

В рамках программы "частные подрядчики Пентагона покупали в странах Восточной Европы и на Балканах вооружения и боеприпасы российского образца на сотни миллионов долларов". Благодаря этому ЦРУ было проще отрицать свою помощь - в частности потому, что "подобного оружия в Сирии навалом". К тому же сирийские повстанцы умеют обращаться с "Калашниковыми", отмечают авторы статьи.

Журналистам удалось установить маршруты поставок. В частности, оружие приобреталось в Сербии, Боснии, Чехии и Казахстане и перебрасывалось в Турцию или же Иорданию (...) через порты в Румынии и Болгарии или через американскую военную базу в Рамштайне.

В феврале этого года депутат от фракции "Зеленых" Кристиан Штребеле обратился к правительству Германии с запросом по поводу американских поставок вооружений в Сирию. В ответе значилось, что "федеральное правительство Германии не располагает никакими сведениями на этот счет".

По немецкому закону о контроле за боевым оружием США "должны были получить у Берлина соответствующие разрешения на переброску оружия через Германию в Сирию", говорится далее. Но американцы, по данным немецкого Министерства экономики, даже не пытались сделать этого: c 2010 года США не обращались за подобными разрешениями.

Между тем немецкие власти "должны были знать о поставках, так как еще в декабре 2015 года сербская газета Večernje Novosti сообщила о вооружении и боеприпасах, которые на транспортных самолетах США отправляли в Рамштайн. Более того, в опубликованном в июле 2016 года отчете ООН об экспорте вооружений значились 11970 штурмовых винтовок и 50 тяжелых пулеметов, которые были поставлены из Сербии на американскую военную базу в Германии", говорится в статье.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.