Вопрос о возможном участии Германии в военной операции в Сирии раскалывает правительство в Берлине

Должна ли Германия участвовать в военной операции в Сирии? Этот вопрос ведет, в том числе, к расколу внутри партий, входящих в "большую коалицию", говорится в статье на сайте Handelsblatt.

"При помощи обращений, предостережений и угроз европейцы и американцы пытаются предотвратить грандиозный удар сирийской армии по последнему оплоту повстанцев, провинции Идлиб. Он грозит гуманитарной катастрофой для оказавшихся там в ловушке гражданских лиц - их там около 3 млн человек", - говорится в статье.

"Однако все дипломатические усилия не привели к успеху, - указывают авторы публикации Николе Бастиан и Мориц Кох. - Администрация США не получила ни от сирийского диктатора Асада, ни от его союзников в лице России или Ирана свидетельств того, что, как гневно заявила представитель США в ООН Никки Хейли, "они заинтересованы в политическом решении".

Федеральное правительство Германии разделяет международные опасения, связанные с ситуацией вокруг Идлиба, констатируют журналисты.

Однако ХДС/ХСС и СДПГ расходятся во мнениях относительно того, как должна реагировать Германия в том случае, если Асад при штурме применит химическое оружие. "Германия не должна отворачиваться", если будет применено химоружие, заявила в среду в Бундестаге Ангела Меркель. Глава оборонного ведомства ФРГ Урсула фон дер Ляйен не исключила военного вмешательства ФРГ в сирийский конфликт.

При этом председатель СДПГ Андреа Налес продолжает категорически отклонять идею с участием бундесвера в сирийском конфликте. "Международное право не просто так не предусматривает акции военного возмездия - тем более инициированные неким государством или некоей коалицией", - цитирует Handelsblatt.

Только ООН может дать добро международному сообществу на ведение военных действий. "А пока это не так, мы, социал-демократы, не согласимся на силовые операции с участием немецких военных в Сирии". Соответствующей резолюции Совбеза ООН ждать не приходится - Россия воспользуется в этом случае своим правом вето, добавляют авторы.

При этом, говорится далее, однопартиец Налес глава германского МИДа Хайко Маас выразился более осторожно: "Мы примем свое собственное решение, руководствуясь своими конституционными основами - и, конечно, нормами международного права".

По сообщениям газеты Bild, оборонное ведомство ФРГ проверяет возможность участия Германии в военном ударе в Сирии. "Эта информация вызвала ожесточенные дискуссии. Некоторые политики считают, что за публикацией стоят американцы. Правда, как заявили в МИД и в Бундестаге, если это действительно так, то США сделали этим шагом военное участие Германии менее вероятным", - передает Handelsblatt.

Русские поставили в Сирию свое современное противоракетное вооружение. "Авиаудары, которые могли бы серьезно ослабить сирийский режим, могут спровоцировать русских на ответный удар и закрутить спираль эскалации, чего никто не хочет", - говорится в статье.

"Турция, со своей стороны, также пытается предотвратить крупномасштабное наступление на Идлиб. Однако в ходе встречи на прошлой неделе президенту Турции Эрдогану не удалось убедить в своей позиции своего российского и иранского коллег", - резюмируют авторы.