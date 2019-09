13 сентября 2019 г. Томас Гроув | The Wall Street Journal Россия проводит рейды в офисах и домах политической оппозиции "Российские власти в четверг провели рейды в домах и офисах активистов политической оппозиции по всей стране, задержав некоторых для допроса, конфисковав электронику и заблокировав личные счета в ходе одного из крупнейших скоординированных ударов по политическим противникам Кремля", - передает The Wall Street Journal. "По данным членов Фонда борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального и независимых юристов, обыски были проведены примерно в 200 домах и региональных отделениях, связанных с организацией, в 42 городах. По словам этих людей, обыски были вызваны расследованием российскими властями предполагаемого отмывания денег организацией. Организация Навального отрицает эти обвинения, которые, по словам некоторых критиков президента России Владимира Путина, являются политически мотивированными", - говорится в статье. "Навальный использовал фонд как платформу для разоблачения коррупции отдельных российских чиновников. Организация превратилась в самое близкое, что есть в России, к согласованной силе политической оппозиции по всей стране, - отмечает The Wall Street Journal. - После нескольких месяцев протестов в Москве против жестко контролируемой политической системы Путина Навальный в начале месяца призвал отодвинуть политиков, связанных с прокремлевской партией "Единая Россия", на местных выборах 8 сентября по всей стране. В целом, стратегия сработала в Москве, где Навальный попытался превратить голосование в референдум о Путине, сократив число мест "Единой России" в 45-местной городской думе с 38 до 25". "(...) Критики утверждают, что рейды против последователей Навального и других оппозиционных групп, по-видимому, также являются ударом по тем, кто, как считается, играет важную роль в протестном движении, вспыхнувшем в июле и постепенно превращающемся в крупнейшую публичную демонстрацию несогласия с Путиным за последние несколько лет", - сообщается в публикации. "(...) Расследование в отношении Фонда борьбы с коррупцией Навального не только наносит удар по сотрудникам, которые управляют организацией по всей стране, но и дает главному агентству безопасности России, Федеральной службе безопасности со штаб-квартирой на Лубянской площади в Москве, понимание того, как он финансируется", - говорится в статье. "Если бы я сидел на Лубянке, я хотел бы знать, как они финансируются, как они получают свои деньги, кто их им дает, - говорит Марк Галеотти, старший научный сотрудник Королевского института оборонных исследований. - Вот как на самом деле их можно подкосить". Заместитель штаба Навального в Санкт-Петербурге Александр Смирнов сообщил, что были заблокированы личные банковские членов организации. Действие других счетов также было приостановлено, по данным пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш. Издание указывает, что "преследованию подверглись и другие организации, не связанные с Навальным, в том числе организация наблюдения за выборами "Голос" и отделение региональных экологических активистов, сообщил Павел Чиков, адвокат, связанный с правозащитной группой "Агора", которая помогла многим из сотен людей, задержанных за участие в недавних акциях протеста". Источник: The Wall Street Journal



