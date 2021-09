13 сентября 2021 г. Мэделин Спейс | The Sunday Times Кто хочет жить вечно? Джефф Безос и Марк Цукерберг! "Что бы вы делали, если были бы настолько богаты, что могли бы дожить до ста лет и при этом не потратить заметную часть своего состояния? Купили бы себе еще немного времени. В буквальном смысле. 57-летний основатель Amazon Джефф Безос, как стало известно на прошлой неделе, является одним из тех, кто поддерживает новую "компанию по омоложению", Altos Labs, стартап из Силиконовой долины, который нацелился выяснить, почему мы стареем и как мы можем это предотвратить - и в конечном итоге определить, как мы могли бы жить вечно. Безос - не единственный миллиардер, смотрящий в направлении своих финальных дней. Люди, стоящие за Google и Facebook, также пробуют себя в темном искусстве манипулирования смертью. Но делают ли они инвестиции альтруистически, на благо человечества - или это тщетная личная попытка обмануть смерть?" - пишет The Sunday Times. "Уже не в первый раз Безос проявляет интерес к тому, чтобы замедлить ход времени. В 2016 году вместе с 53-летним соучредителем PayPal Питером Тилем он вложил 116 млн долларов в Unity Biotechnology, стартап, разрабатывающий "терапевтические средства для замедления, остановки или обращения вспять болезней старения". На этот раз, как сообщается, капитал в Altos Labs вкладывает родившийся в России миллиардер, 59-летний венчурный инвестор Юрий Мильнер", - пишет издание. (...) "Когда-то анти-age индустрия использовала пищевые добавки, трансплантацию волос, ботокс и дорогие кремы для лица. Но в последнее десятилетие Силиконовая долина претерпела блестящую трансформацию. Теперь это "индустрия долголетия" - Longevity Industry - и Безос в ней новичок. Восемь лет назад основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, которым сейчас по 48 лет, основали и вложили 750 млн долларов в новое подразделение по исследованиям и разработкам под названием Calico Life Sciences, детище 46-летнего Билла Мариса из Google Ventures. Миссия предприятия: понять биологию, которая контролирует старение человека", - указывает газета, также напоминая, что другой проект, Chan Zuckerberg Initiative, созданный 37-летним соучредителем Facebook Марком Цукербергом и его 36-летней женой Присциллой Чан, нацелен на профилактику или управление всеми болезнями к концу XXI века. "Хотя они могут избегать использования слова на букву "l" - longevity - долголетие - выполнение этой миссии, несомненно, приведет к увеличению продолжительности жизни", - говорится в статье. "По словам Юрия Дейгина, ученого, основавшего Youthereum Genetics, компанию, которая стремится "излечить старение", за последнее десятилетие в этой области произошел огромный рост: "Сейчас этот сектор переживает своего рода бум ... здесь много денег, вложенных в исследования этого". "(...) В этой сфере полно странных и замечательных стартапов, многие из которых проводят исследования, которые были бы более уместны в романе Брэма Стокера. Есть те, кто изучает, как высосать мусор, который наши стареющие клетки накапливают с течением времени, таблетки, имитирующие биологические преимущества состояния, близкого к острому и долгому голоданию, генную терапию, манипулирующую с хромосомными оболочками, перепрограммирование клеток и исследования парабиоза, что предполагает сшивание старых и молодых мышей, чтобы первые могли пожинать молодильные плоды юной крови последних. Также широко представлены исследования на микроскопических червях и голых землекопах", - передает газета. "Какая бы теория ни привела к большому прорывы, Дейгин уверен, что это вопрос "когда", а не "если". И это, по его словам, происходит благодаря неизбежному притяжению, которое у спонсоров-миллиардеров вызывает поиск эликсира бессмертия: "Им действительно нечего терять, кроме денег, а денег они могут потерять много". (...) Роуэн Хупер, биолог и автор книги "Как потратить триллион долларов", признает, что вполне вероятно, что образ мышления технологических стартапов (...) может принести пользу науке другими, возможно, непредвиденными способами - почти так же, как космическая гонка времен холодной войны в конечном итоге дала нам технологию для камер смартфонов. "Мы проводим множество исследований в области клеточной биологии и генетики, и все это говорит нам невероятно много о том, чего мы не знаем о том, как мы живем, растем и стареем, - говорит он. - И это действительно ценный материал, даже если он не приведет - а он не приведет - к появлению эликсира бессмертия и бессмертной расе миллиардеров". Источник: The Sunday Times