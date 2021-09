13 сентября 2021 г. Гэбриел Погранд Дипеш Гадхер | The Sunday Times "Принц Чарльз предлагал встретиться российскому донору, фигура которого вызывает противоречия" "Принц Чарльз написал трогательное благодарственное письмо российскому бизнесмену, предлагая встретиться с ним через дни после получения шестизначного пожертвования в адрес его благотворительной организации", - передает The Sunday Times. "Когда это пожертвование было сделано в мае прошлого года, Чарльз сообщил 51-летнему банкиру Дмитрию Леусу, желающему получить британское гражданство, что он "невероятно благодарен" за его "огромную щедрость" в отношении Princes Foundation, благотворительного фонда принца (...). Он предложил встретиться после локдауна, заявив: "Я очень жду встречи с Вами". Чарльз также встречался с оплачиваемым посредником, участвовавшим в сделке, в одном из своих замков вскоре после того, как был проведен платеж", - сообщает газета. "Однако деньги пришлось вернуть через несколько месяцев после того, как комитет по этике Princes Foundation выразил обеспокоенность по поводу прошлого россиянина. Леус был признан виновным в России в отмывании денег до того, как его приговор был отменен", - говорится в статье. "В настоящий момент принц ведет борьбу на многих фронтах после того, как британский регулирующий орган начал расследование отношений его благотворительного фонда с Леусом, а The Sunday Times обнаружила доказательства возможного обмана, связанного с пожертвованиями Леуса, общая сумма которых составила 535 тыс. фунтов стерлингов. Нет никаких доказательств того, что принц Чарльз знал об обмане", - подчеркивается в публикации. "После того, как было решено, что пожертвование не может быть принято Princes Foundation, заместитель исполнительного директора Крис Мартин сообщил Леусу, что деньги вместо этого были направлены другой благотворительной организации, спонсором которой является Чарльз, Children & the Arts. Впоследствии Леус получил письмо от Мартина на бланке якобы было от компании Children & the Arts, в котором его благодарили его за деньги и заверяли, что это "позволило благотворительной организации реализовать ее образовательные программы для детей из неблагополучных семей, посещающих школы в Соединенном Королевстве", - пишет газета. Однако Children & the Arts заявили, что не подозревали, что деньги поступили от Леуса и что они не отправляли ему никакого письма (...). Остается неясным, что случилось с пожертвованием Леуса. Он сказал, что не исключил обращения в суд, говорится в публикации. (...) "Новые разоблачения ставят новые вопросы о Princes Foundation, суждениях будущего короля, а также о том, что он знал и когда. Новое расследование The Sunday Times показывает, что Леус сделал свои пожертвования после того, как оплачиваемый посредник пообещал взамен частную встречу с Чарльзом в шотландском замке; посредник, Уильям Бортрик, удержал 100 тыс. фунтов стерлингов из первых 200 тыс. фунтов стерлингов, пожертвованных Леусом, прежде чем передать оставшуюся часть". "Princes Foundation получил деньги через промежуточное звено - британский фонд, принадлежащий саудовскому бизнесмену, но контролируемый посредником". (...) "После того, как попечители Princes Foundation выразили обеспокоенность по поводу Леуса, Мартин сказал Бортрику удалить онлайн-доказательства связи Леуса с благотворительной организацией". "Даже после того, как комитет по этике фонда заблокировал пожертвования Леуса, Фосетт продолжал изыскивать его деньги для других проектов принца". "Фосетт встретился с Леусом в лондонском членском клубе в прошлом году и посоветовал ему, как улучшить его репутацию. В итоге Фосетт и его сотрудники посредничали в переговорах между Леусом и Princes Trust, с тем чтобы его пожертвования были приняты". "Бортрик, владелец Burkes Peerage, сказал Леусу, чтобы он был "краток", но точен в отношении его прошлой судимости, и сказал, что благотворительная организация, скорее всего, примет любые "чистые деньги", которые у него есть в Великобритании". "Princes Foundation представил пожертвования как внутреннее дело. Его представители отказались отвечать на конкретные вопросы, вместо этого заявив, что наняли бухгалтерскую фирму для расследования. (...) Королевский источник назвал письмо принца "обычным делом" и сказал, что оно не является приглашением на встречу", - отмечает The Sunday Times. (...) "Леус публично отрицал, что делал пожертвования в обмен на встречу. Однако в электронном письме в декабре прошлого года он написал: "Если вы не имеете возможности организовать эту встречу, я бы предпочел вернуть свои семейные деньги и возобновить разговор, когда ситуация улучшится", - утверждает газета. "Представитель Леуса сообщил, что он "сделал чистосердечное пожертвование Princes Foundation и "не знал или не давал согласия на то, чтобы его пожертвования были направлены в другие места". Он добавил: "Господин Леус назначил группу юристов для расследования, и он не исключает каких-либо действий в отношении этого очень серьезного вопроса". В Princes Trust заявили: "Траст никогда не брал денег у Дмитрия Леуса. Наш комитет по этике отклонил это решение, и это решение было ратифицировано нашими попечителями 9 августа 2021 года ". Источник: The Sunday Times