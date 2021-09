13 сентября 2021 г. Эллисон Поул | The Wall Street Journal Путешествия и тестирование на Covid-19: что нужно знать, если вы летите самолетом или едете в круиз "Все больше направлений теперь требуют, чтобы для въезда путешественники предъявляли отрицательные тесты на Covid-19 - даже те, кто полностью вакцинирован. (...) Путешественники изо всех сил стараются не отставать от меняющихся правил тестирования и найти приемлемые тесты, результаты которых будут готовы к тому времени, когда они должны вылететь", - пишет The Wall Street Journal. "После того, как ЕС исключил США из своего списка "безопасных стран". некоторые страны-члены начали вводить новые правила для путешественников. Италия, например, теперь требует, чтобы полностью вакцинированные путешественники предъявляли отрицательный результат теста, сделанного за 72 часа до прибытия в страну", - говорится в статье. "Начиная с 13 сентября, Центры по контролю и профилактике заболеваний США потребуют от полностью вакцинированных пассажиров круизных лайнеров в США предоставить доказательство отрицательного результата теста на Covid-19, сделанного не ранее чем за 2 дня до посадки на судно. Ранее полностью вакцинированные пассажиры должны были предоставить отрицательные результаты анализов, взятых за 3 дня до посадки" , - указывает газета. "Все меняется каждый день", - констатирует Сьюзан Пиви, владелица Susan Peavey Travel Inc. в Маршфилде, штат Массачусетс. Путешественники должны понимать правила и нормы каждой страны, а в некоторых случаях и дополнительные требования в местах назначения, например на курортах, которые сейчас требуют доказательств вакцинации, - пишет издание. - Для многих сложной задачей оказывается поиск нужных тестов, которые готовятся в требуемые сроки. В некоторых районах США найти тесты на Covid-19 труднее, а приемлемые домашние тесты могут быть дорогостоящими. (...) Определите, какой тест на Covid-19 вам нужен "Консультанты по путешествиям говорят, что американские путешественники озабочены поиском домашних тестов, но часто не уверены, какие из них подходят. Например, домашний тест Abbott BinaxNOW Covid-19 Ag Card - это экспресс-тест на антиген, который широко принимается многими круизными линиями и авиакомпаниями, поскольку он включает в себя контроль со стороны специалиста телемедицины. Профессионал будет наблюдать за тем, как вы будете делать тест на Covid-19, и вы получите подтвержденный результат через приложение. Тесты могут стоить 150 долларов за упаковку из 6 штук", - сообщается в статье. (...) "Тип теста, который вам подходит, также зависит от вашего статуса вакцинации. Многие американские круизные компании принимают тесты на антиген для полностью вакцинированных путешественников, но невакцинированные путешественники, включая детей до 12 лет, должны сдавать ПЦР-тесты. Тесты амплификации нуклеиновых кислот, которые включают ПЦР-тесты, также широко распространены и доступны в аптеках (...)", - подчеркивает газета. "Робин Кац, консультант по путешествиям, владеющая франшизой Cruise Planners в Майами, рекомендует путешественникам пройти как ПЦР-тест, так и экспресс-тест на антиген, если позволяет время. По ее словам, ПЦР-тесты широко распространены, но получение результатов может занять больше времени, поэтому экспресс-тест на антиген также может быть полезен в ситуациях, когда времени мало. Некоторые страны, такие как Канада и Ангилья, не принимают тесты на антиген. Путешественникам необходимо внимательно изучить требования каждой страны", - говорится в статье. Отведите себе достаточно времени для прохождения теста "Рэнди Мьюз, механик компании John Deere, живет в сельской местности Небраски, примерно в часе езды к юго-востоку от Линкольна. Он знал, что ему нужно пройти тест на Covid-19, прежде чем отправиться в круиз компании Carnival на Аляску в прошлом месяце. Но, по его словам, ближайшие к нему сетевые аптеки находятся в Линкольне. Он надеялся найти более удобный вариант, но при этом успеть вовремя получить результаты. В итоге Мьюз, полностью вакцинированный, отправился в соседний дом престарелых в Адамсе, штат Небраска, где, как он знал, сотрудников проверяют еженедельно. Он смог пройти экспресс-тест на антиген и получить отрицательный результат за день до того, как отправиться в круиз", - пишет The Wall Street Journal. (...) "Из-за сжатых сроков тестирования некоторые круизные линии предлагают пассажирам варианты. Royal Caribbean International теперь продает наборы для тестирования на дому, которые можно заказать в интернете по цене 69,99 долларов за упаковку из двух и 99,99 долларов за упаковку из трех. Ранее Carnival заявляла, что рассмотрит возможность проведения экспресс-тестирования в портах отправления, но позже заявила, что "логистика, обеспечивающая широкую доступность этой услуги для большого числа гостей, не делает этот вариант жизнеспособным". Теперь круизная линия предлагает клиентам заказать домашний тест или записаться на прием в аптеке или в пункте диагностики Quest". "Disney Cruise Line потребует, чтобы все пассажиры прошли экспресс-тест ПЦР в терминале перед посадкой, начиная с 13 сентября, независимо от статуса вакцинации. Тестирование проводится бесплатно, сообщили в круизной компании". Составляйте план заранее, чтобы не переплачивать за тестирование "Если вы составляете план заранее, вы также можете сэкономить на оплате за тестирование. В прошлом месяце Кортни Бакелью, которая работает менеджером операций, запланировала тесты на антиген в частной клинике рядом с домом в Лэнд-О'Лейкс, штат Флорида, перед круизом Royal Caribbean, который отправлялся в субботу. Тесты стоили бы по 100 долларов каждый для нее и ее мужа. Но пара нашла районный центр тестирования и получила бесплатные экспресс-тесты на антиген, сэкономив 200 долларов", - рассказывает газета. "Путешественники также должны предоставить отрицательный тест для повторного въезда в США по воздуху; эти тесты необходимо сдать не ранее, чем за три дня до посадки на самолет", - напоминает издание, советуя "проконсультироваться с веб-сайтом посольства США в стране, которую вы посещаете - там есть информация о средней стоимости ПЦР и тестов на антиген в месте пребывания. По данным посольства США в Италии, например, в Италии тесты на антиген стоят около 25 долларов, а тесты ПЦР - около 75 долларов". "По словам Пиви, некоторые отели на Карибах предлагают тестирование на месте или могут порекомендовать близлежащие места для тестирования. По ее словам, сделать тест в Европе может быть труднее, отчасти потому, что путешественникам необходимо убедиться, что они сдают правильный тип теста, и вовремя получат результаты". (...) (...) "Некоторые аэропорты предлагают экспресс-тестирование в терминалах перед вылетом. United Airlines, например, предлагает экспресс-тестирование во многих аэропортах США в рамках партнерства с XpresCheck. Один тест может стоить 200 долларов", - пишет издание. Распечатайте результаты теста "Многие авиакомпании позволяют загружать в приложение записи о вакцинации и отрицательные результаты анализов. Также может помочь наличие бумажной копии. Кац предостерегает клиентов не полагаться только на цифровые копии, если вдруг в момент проверки их результатов не окажется доступа в интернет или сотовой связи". "Мьюз также рекомендует держать бумажные копии при себе. Когда он ожидал посадки на круиз в Сиэтле, то обнаружил, что бумага, на которой был распечатан отрицательный результат его теста, оказалась в багаже, который увезли для погрузки на корабль. Он побежал за тележкой для багажа и успел вытащить документ. "Держите все вместе, и это избавит вас от многих душевных страданий", - говорит он. Пройдите тестирование, даже если вам не нужно "Не каждое международное направление требует отрицательного теста для въезда, но многие туристические консультанты советуют своим клиентам пройти тест в любом случае. "Если вы можете сделать это [легко], почему бы и нет, - подчеркивает Джерри Лэнг, президент компании House of Travel, расположенной в Авентуре, штат Флорида. - Правила могут измениться, пока вы летите". "Также полезно знать свой статус Covid-19 перед поездкой. Поскольку для возвращения в США требуются отрицательные тесты, вам вряд ли захочется, чтобы после отъезда выяснялось, что у вас положительный результат, и вам нужно оплачивать время, проведенное в карантинных помещениях, - говорит Пиви. - Самый худший сюрприз - это получить положительный тест и остаться в пункте назначения". Источник: The Wall Street Journal