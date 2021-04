14 апреля 2021 г. Джулия Кэрри Вонг и Люк Гардинг | The Guardian "Facebook не интересуют такие страны, как наша": азербайджанская сеть троллей возвращается через несколько месяцев после запрета "Facebook позволил поддерживаемой государством кампании преследования независимых новостных изданий и оппозиционных политиков в Азербайджане вернуться на свою платформу менее чем через шесть месяцев после того, как запретил сеть троллей", - передает The Guardian. "Расследование The Guardian показало, что Facebook позволил подразделению правящей партии Азербайджана, YAP, проводить кампанию преследования в течение 14 месяцев после того, как сотрудница компании Софи Чжан впервые предупредила менеджеров и руководителей о ее существовании в августе 2019 года. В октябре 2020 года Facebook объявил, что удаляет более 8000 учетных записей и страниц Facebook и Instagram, связанных с YAP, за нарушение своей политики в отношении "скоординированного неаутентичного поведения" - дезинформационной операции влияния того рода, какую Россия использовала для вмешательства в выборы в США в 2016 году", - говорится в статье. "Но изучение The Guardian наиболее частых целей операции показало, что операция троллинга явно ведется вновь. Анализ одного поста на странице в Facebook независимого СМИ Azad Soz ("Свобода слова") показал, что 294 из 301 самых популярных комментариев (97,7%) были сделаны со страниц Facebook, созданных так, чтобы напоминать пользовательские учетные записи - тот же механизм, что и в операции "согласованного неаутентичного поведения", запрещенной Facebook", - пишет издание. "Результат, похоже, позволяет авторитарному режиму заглушить дебаты на одной из единственных площадок для свободного выражения мнений, доступных в Азербайджане (...). "Facebook не интересуют такие страны, как Азербайджан, - говорит Арзу Гейбуллаева, азербайджанская журналистка, проживающая в Турции из-за угроз по поводу ее репортажей. - Ваш доклад показывает, насколько платформа безразлична к странам, которые не находятся в центре внимания и менее известны. Ранее мы предприняли несколько неудачных попыток заставить Facebook попросить кого-нибудь из азербайджанского региона объяснить контекст. Они действительно не утруждают себя". "Чжан обнаружила троллинговую операцию в ходе своей работы в качестве специалиста по данным в команде Facebook, занимающейся борьбой с фейковыми действиями: лайками, репостами и комментариями со стороны неаутентичных аккаунтов. Она обнаружила тысячи страниц Facebook - профилей предприятий, организаций и общественных деятелей - которые были созданы так, чтобы выглядеть как учетные записи пользователей и использовались для того, чтобы наводнять страницы немногочисленных независимых новостных изданий Азербайджана и оппозиционных политиков по строгому графику: комментарии почти исключительно поступали в будние дни с 9:00 до 18:00 с часовым перерывом на обед". "Список 20 основных целей операции, составленный Чжан в августе 2020 года, напоминает список самых известных критиков автократического лидера Азербайджана Ильхама Алиева, который правит страной с 2003 года с все более авторитарным уклоном. (...)", - говорится в публикации. Как сообщил The Guardian Али Керимли, председатель партии Народный фронт Азербайджана, атаки в Facebook со стороны "огромной армии троллей" YAP являются частью скоординированной кампании правительства, которая включает взлом его учетных записей в социальных сетях и блокировку его доступа к интернету. "У нас очень репрессивный режим. Нет независимых газет или телевидения. Единственный способ свободно выразить свое мнение - через социальные сети, - сказал он. - Так что Facebook, Instagram и другие платформы играют здесь большую роль. Facebook популярен, потому что у нас нет свободного информационного пространства". "Керимли отметил, что государственные чиновники скопировали идею фабрики троллей у России. По его оценкам, режим нанял около 10 тыс. троллей на полную занятость. Физически они находятся в столице Баку и рассредоточены внутри молодежного отделения YAP, а также в Министерстве внутренних дел и финансируемых государством НПО. Троллей легко выявить в стране, где насчитывается около трех миллионов пользователей Facebook, добавил он. "У них нет фотографий, нет персональной жизни. Они открывают аккаунты только для того, чтобы троллить меня", - говорит он. YAP не ответила на запросы The Guardian. "Использование троллей для публикации комментариев, восхваляющих правящую партию и критикующих оппозицию, является "одним из социальных инструментов авторитаризма", - заявил один исследователь, изучающий технологии и инакомыслие в регионе. The Guardian согласилась не называть имени исследователя, потому что он стал объектом скоординированного онлайн-преследования и плохого обращения в связи с его работой". "Чтобы сохранить свое правление, [автократы] должны производить впечатление, что народ действительно их поддерживает, - говорит исследователь. - В наш век социальных сетей комментарии, лайки, подписчики и вся эта другая количественная оценка - действительно хороший способ показать их соперникам, что люди с ними". "Поток комментариев на страницах диссидентов также блокирует онлайн-дискуссии и оказывает "демотивирующий эффект" на других, которые могут задумываться о том, чтобы высказаться, добавил исследователь. "Это показывает всем остальным, что если вы сделаете это, будут нападать на вас". "В Facebook Чжан забила тревогу, информируя и неоднократно обращаясь к различным менеджерам и руководителям, а также к группе по анализу угроз Facebook, которой поручено расследовать потенциальные кампании скоординированного неаутентичного поведения. Но Facebook потребовалось время до декабря 2019 года, чтобы назначить следователя для расследования происходящего, и время до февраля 2020 года, чтобы этот следователь установил, что сеть явно связана с чиновниками YAP. Несмотря на свидетельства того, что авторитарный режим нарушал правила Facebook с целью подавления инакомыслия - ситуация, которая должна была квалифицировать эту кампанию для ее удаления по признакам скоординированного неаутентичного поведения - Facebook прекратил работу над расследованием в марте 2020 года и возобновил ее только в августе в ответ на жалобы Чжан внутри компании", - сообщается в статье. "Мы принципиально не согласны с тем, как г-жа Чжан характеризует наши приоритеты и усилий по искоренению злоупотреблений на нашей платформе, - заявила представитель Facebook Лиз Буржуа. - Мы исследовали и публично поделились нашими выводами о ликвидации этой сети в Азербайджане в прошлом году. Этим расследованиям требуется время, чтобы оценить весь масштаб дезинформирующей деятельности, чтобы мы не применяли частичные меры и были уверены в нашей публичной атрибуции. (...)" "В понедельник компания сообщила, что отключила более 300 страниц, идентифицированных The Guardian, за нарушение ее политики в отношении неаутентичного поведения. Фактические утверждения Чжан в отношении Азербайджана Facebook не оспорил", - говорится в публикации. (...) "Существование поддерживаемых государством ферм троллей в Азербайджане было задокументировано в англоязычной работе 2014 года и в докладе американского Института будущего за 2018 год. Действительно, заявил вышеупомянутый исследователь, с 2012 года этот вопрос неоднократно поднимался перед сотрудниками Facebook на конференциях. "Соответствующие люди в Facebook знали не один год, - сказал он. - Они должны были знать лучше и уделять больше внимания". (...) "Facebook в Азербайджане играет двоякую роль, - отмечает Гейбуллаева. - С одной стороны, для политической оппозиции в Азербайджане Facebook - это место, где можно организовать и получить поддержку по конкретному вопросу. Темная сторона заключается в том, что поскольку это происходит открыто, это также способ для правительства увидеть, что обсуждается и кто и что говорит. Вот как люди становятся мишенями. Это палка о двух концах". "По словам Гейбуллаевой, она видела Марка Цукерберга в Будапеште в 2013 или 2014 году, когда она участвовала во встрече, посвященной докладу о свободе в интернете. В то время она была в восторге от социальной сети. Она говорит, что попыталась подойти к нему и поблагодарить за то, что делает Facebook, чтобы сделать свободу слова возможной в ее родной стране. "Телохранитель оттолкнул меня, - сказала она. - Я всегда вспоминаю эту встречу. Она показывает, насколько Facebook незаинтересован [в нас]". На вопрос, что он сказал бы Цукербергу, Керимли ответил: "Во-первых, я хотел бы его поблагодарить. Facebook способствует публичному обсуждению. Но репрессивные режимы с огромными финансовыми ресурсами также используют Facebook для распространения фейковых новостей. Facebook должен ускорить удаление контента, генерируемого троллями. Им нужно принять жесткие меры. И им следует нанять кого-то, кто говорит по-азербайджански". Источник: The Guardian