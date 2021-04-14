В Азербайджане "секстейп" становится орудием репрессий

"(...) Большой Брат перебрался в спальню азербайджанских оппозиционеров и "делится" "секстейпами" в социальных сетях. Произошла серия появляющихся все чаще в Telegram-каналах или в Facebook-аккаунтах домашних секс-видео, фотографий в обнаженном виде и личной переписки. Очень часто видеоролики снимаются скрытыми камерами, которые устанавливаются в домах жертв без их ведома", - пишет журналист Le Monde Поль Тавиньо.

"По словам активистки Арзу Гейбуллы, основательницы сайта Azerbaijan Internet Watch, документирующего инциденты такого рода, с начала года жертвами подобной кампании стали не менее 10 женщин по сравнению с 15 в 2020 году. Жертвами становятся активистки-феминистки, но иногда через изображения женских тел мишенями становятся мужчины", - говорится в статье.

"Последние три случая киберпреследования относятся к концу марта и направлены против противников режима Ильхама Алиева. Активист партии Народного фронта Азербайджана Лачин Велиев, находящийся под стражей с 20 марта, "упал в обморок, когда [его следователи] показали ему видео с изображением его интимной жизни с женой. Затем он указал, что готов подписать любое признание при условии, что видео не будет обнародовано", - рассказывает Руфат Сафаров, директор азербайджанской правозащитной организации "Линия защиты". По словам адвоката Неймата Керимли, на его клиента Лачина Велиева в течение нескольких месяцев оказывали давление, чтобы заставить его дать показания против одного из лидеров своей партии", - пишет Le Monde.

"В документах интимного характера, распространяемых при подобных попытках шантажа, часто фигурируют женщины, практикующие оральный секс. Это игра на патриархальных предрассудках, согласно которым нравственная женщина не занимается оральным сексом; этому предается только проститутка", - объясняет Нармин Шахмарзаде, 22-летняя активистка-феминистка, ставшая жертвой киберпреследования.

"28 марта мишенью стал председатель партии "Национальный совет демократических сил" Джамиль Гасанлы - был выложен видеоролик, демонстрирующий сексуальные утехи его дочери. Оппозиционер тут же указал пальцем на президента Азербайджана Ильхама Алиева, который, по его мнению, виновен в организации этих публикаций с целью осуществления "политического шантажа" для того, чтобы заставить его отказаться от политической деятельности", - отмечает автор статьи.

"30 марта оппозиционный блогер Мохаммед Мирзали, являющийся беженцем во Франции, сообщил, что его шантажировали после публикации интимных видео его сестры, оставшейся в Азербайджане. Мохаммед Мирзали, уже ставший жертвой жестокого нападения 14 марта в Нанте, не сомневается по поводу заказчиков. "За этим преступлением против частной жизни моей сестры стоят государственные спецслужбы Азербайджана, - поясняет он Le Monde. - Это лишь один из методов репрессий, применяемых против критиков клана Алиевых. Их используют давно, но в последнее время усилился шантаж с помощью интимных видео".

"(...) Операторы мобильной связи используют навязчивые технологии наблюдения, такие как "черные ящики", для передачи определенной информации различным службам", - утверждает Арзу Гейбулла. Ее организация Azerbaijan Internet Watch смогла отследить IP-адреса, использованные в многочисленных попытках взлома, направленных против оппозиции. Некоторые из них привели к двум азербайджанским министерствам - Министерству внутренних дел и Министерству связи", - говорится в статье.

"Официально власти отрицают свою причастность к кампании киберпреследования и утверждают, что расследуют жалобы, поданные в полицию. "Речь идет о кампании, направленной на дискредитацию наших спецслужб. Эти активисты являются маргиналами и не представляют никакого риска для нашей политической системы", - парирует в разговоре с Le Monde источник, близкий к власти, пожелавший остаться неназванным.

"Позиция властей вызвала волну недовольства среди элиты. Известный ученый Эльвар Мирзаоглу 30 марта заявил, что в знак протеста против произошедшего инцидента он выходит из рядов правящей партии "Ени Азербайджан" и присоединяется к партии Джамиля Гасанлы. Он сильно озабочен тем, что партия, членом которой он является, "хранит молчание в отношении таких чудовищных поступков. Я уже беспокоюсь за своих детей и родственников. Потому что тайна частной жизни в стране государством не охраняется, а, напротив - становится публичной", - написал он в своем аккаунте в Facebook.