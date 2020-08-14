Мотивация - это вопрос соотношения глутамина и глутамата в нашем мозгу, доказали ученые

"(...) Нейробиологи из Швейцарского федерального технологического института в Лозанне (EPFL) и Эдинбургского университета обнаружили, что степень мотивации и настойчивость, которая позволяет ее поддерживать, зависят от пропорции нейротрансмиттеров глутамина и глутамата в определенной области мозга. Исследование было опубликовано в журнале Neuropsychopharmacology. По мнению авторов, оно может привести к появлению терапевтических подходов к питанию", - пишет швейцарская газета Le Temps.

"Кармен Санди из EPFL и Геди Луксис из Эдинбургского университета знали, что им необходимо воздействовать на область мозга, называемую прилежащим ядром. (...) Чтобы протестировать и количественно оценить мотивацию, команда EPFL создала так называемую "задачу денежного стимулирования". Участники эксперимента должны были выполнить задание с заметно возрастающими и измеримыми усилиями и получить ту сумму денег, которая соответствует их усилиям", - говорится в статье.

"В этом исследовании 43 мужчинам сделали сканирование для измерения метаболитов в прилежащем ядре их головного мозга с помощью сложной техники визуализации мозга, называемой магнитно-резонансной спектроскопией. Такой метод позволяет точно измерить избыточное количество нейрохимических веществ в головном мозге, например, нейротрансмиттеров", - поясняет издание.

"Затем каждый участник должен был сжать устройство для измерения силы, динамометр, до заданного уровня сжатия, с тем, чтобы заработать 20 центов, 50 центов или 1 швейцарский франк. Данную процедуру повторяли в общей сложности в течение 120 последовательных испытаний, что делало задачу довольно сложной", - говорится в публикации.

"Исследователи также провели эксперимент в условиях изоляции и в группах, чтобы изучить влияние конкуренции на результаты. (...) Далее они задались вопросом, позволяют ли уровни определенных нейротрансмиттеров, в частности, предсказать конкретные мотивационные функции", - указывает газета.

"Анализ показал, что ключ к эффективности и, следовательно, к мотивации лежит в соотношении двух нейротрансмиттеров в прилежащем ядре: глутамина и глутамата. Если более конкретно, то соотношение глутамина и глутамата связано с нашей способностью поддерживать свою эффективность в течение длительного периода времени, что исследователи называют "настойчивостью", - пишет Le Temps.

"Другое открытие заключалось в том, что конкуренция, судя по всему, стимулирует эффективность с самого начала выполнения задания, особенно это касалось лиц, у которых в прилежащем ядре глутамна было меньше, чем глутамата", - говорится в публикации.

"(...) Наш подход и полученные данные могут также помочь нам разработать терапевтические стратегии, в том числе, вмешательства, связанные с питанием, которые решают проблему дефицита мотивации при приложении усилий, за счет воздействия на метаболизм", - заключает профессор из Лозанны Кармен Санди.