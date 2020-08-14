Христофор Колумб не привозил сифилис в Европу

"(...) Появились новые данные, которые противоречат тезису о том, что сифилис был привезен из Америки в Европу Христофором Колумбом. Команда ученых под руководством палеогенетика из Цюрихского университета Верены Шюнеманн выявила различные подвиды бактерии Treponema pallidum, или бледной трепонемы, которая является возбудителем сифилиса, в образцах ДНК четырех человеческих скелетов из археологических раскопок в Финляндии, Нидерландах и Эстонии", - пишет швейцарская газета LeTemps.

"По данным этого исследования, опубликованного в журнале Current Biology, датирование, как с помощью техники молекулярных часов, так и с помощью углерода 14, указывает на начало XV века. Первые случаи сифилиса, зарегистрированные в Европе, относятся к концу этого столетия, что позволяло предполагать, что эту болезнь из Нового Света привез Христофор Колумб в 1493 году. Под подозрением также оказались торговые отношения с Западной Африкой", - говорится в статье.

"Команда ученых из Цюриха добавила недостающие части к генеалогическому древу трепонем. Исследование показывает, что предшественнику всех известных видов от роду не менее 2500 лет. Что касается последнего общего предка всех штаммов сифилиса, то он расположился между XII и XVI веками", - отмечает издание.

"Таким образом, разнообразие заболеваний, вызываемых бактериями из рода трепонем, как и состав генеалогического древа, скорее говорят в пользу европейского происхождения сифилиса. По мнению профессора Шюнеманн, цитируемой в четверг в коммюнике Цюрихского университета, путешествия Христофора Колумба не могут быть единственной причиной".

"Вероятно, различные трепонематозы развивались параллельно и циркулировали в Европе, в частности, на севере Старого Света, иногда заражая одного и того же человека или передаваясь путем обмена генетическим материалом", - пишет LeTemps.

"На проанализированных человеческих останках исследователи также обнаружили следы еще одного заболевания из того же семейства: фрамбезию, или тропический сифилис, возбудителем этого заболевания является подвид Treponema pallidum, в настоящее время оно находится в списке тропических болезней Всемирной организации здравоохранения. Следовательно, в то время данное заболевание уже присутствовало в Европе", - резюмирует издание.