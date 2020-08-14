Экономический кризис после Covid-19: кто выигрывает, кто проигрывает?

"Поразительно, но Китай, кажется, выходит сухим из воды, Соединенные Штаты не так уж плохо справляются с трудностями, в то время как Европа продвигается вперед (или отступает назад) в своем собственном темпе", - пишет Жерар Орни, журналист, специалист по экономическим и финансовым вопросам, в издании Slate.fr.

"Такое казалось неслыханным даже во время финансового кризиса 2008 года, который был чрезвычайно жестоким. Падение ВВП, зафиксированное разными странами мира во втором квартале, не имеет аналогов. Тут нечему удивляться: когда от людей требуют оставаться прикованными к своим домам на долгие недели, очевидно, что они больше ничего не производят, пусть даже для определенных видов деятельности удаленная работа позволяет гарантировать относительную непрерывность", - говорится в статье.

"(...) Посудите сами. Во Франции, по данным Национального институтастатистики и экономических исследований (INSEE), во втором квартале ВВП упал на 13,8% по сравнению с первым. В упадке оказалось все: потребление, инвестиции, экспорт. Падение оказалось немного быстрее, чем в среднем по Евросоюзу из 27 стран (11,9%) или в еврозоне (12,1%). Различия возникают, в основном, из-за строгости и продолжительности карантинных мер, а также из-за того, что на разных станах с той или иной степенью суровости сказываются негативные последствия в сфере туризма. Поэтому неудивительно, что ВВП Германии упал всего на 10,1%, но еще более удивительно то, что Италия показала лучший результат, чем Франция, со спадом на 12,4%. Другие страны пострадали больше: ВВП Португалии упал на 14,1%, а Испании - на 18,5%", - пишет Slate.fr.

"(...) Во втором квартале ВВП США упал "всего" на 9,5%, то есть меньше, чем во Франции, и даже меньше, чем в Германии. Что же касается "либерального" управления американской экономикой, то следует напомнить, что Конгресс уже одобрил все бюджетные ассигнования в пользу домохозяйств и предприятий для борьбы с кризисом "китайского вируса", как сказал бы Дональд Трамп: они составляют 3,6 трлн долларов или 16% ВВП. Для либералов, которым положено отказаться от вмешательства в экономическую жизнь, это совсем неплохо!" - комментирует автор статьи.

"(...) 8 августа Дональд Трамп с одного из своих полей для гольфа объявил о подписании четырех указов: об отсрочке выплаты социальных взносов, подлежащих уплате служащими для тех, кто зарабатывает менее 100 тыс. долларов в год, об инструкциях для различных соответствующих администраций о том, чтобы арендаторы и владельцы могли оставаться в своих домах, о продлении федеральной помощи безработным жителям в размере 400 долларов в месяц и о продлении срока приостановки выплаты студенческих ссуд и о нулевой ставке по этим кредитам", - отмечает Орни.

"Случай Америки далеко не единичный: все страны в меру своих возможностей вмешались, чтобы поддержать экономическую деятельность и дать возможность своему населению преодолеть этот трудный период", - указывает журналист.

"(...) В целом меры, принятые различными государствами, сыграли очень важную роль амортизатора кризиса, - говорится в публикации. - С механической точки зрения, падение ВВП должно приводить к падению доходов населения страны. Однако в развитых странах этого не произошло, как показывает исследование Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), посвященное показателям за первый квартал, когда начали ощущаться первые последствия кризиса: "Несмотря на падение реального ВВП на душу населения на 2% в регионе ОЭСР в первом квартале 2020 года, реальный доход домохозяйств на душу населения, который дает лучшее представление об эволюции экономического благосостояния людей, увеличился на 0, 1%".

"(...) В Испании в конце июня ВВП был на 22,1% ниже, чем годом ранее; снижение составляет 19% во Франции, 17,3% в Италии и т. д. Не следует ожидать, что этот минимум исчезнет до конца 2021 года или начала 2022 года, понимая, что в таких секторах, как туризм или авиационная промышленность, не может быть и речи о быстром возврате активности к прежнему уровню", - указывает Орни.

"(...) В Соединенных Штатах безработица продолжает снижаться до 10,2% трудоспособного населения в июле с достигнутого в апреле пика в 14,7%. Но темпы создания рабочих мест замедляются, и начинают выражаться сомнения относительно способности страны вернуться к экономическому росту и полной занятости, о чем свидетельствуют ухудшение позиций Дональда Трампа по результатам опросов с начала кризиса и падение доллара до самого низкого уровня за два года", - анализирует автор публикации.

"Мало того, что выход из кризиса будет долгим, но он может преподнести немало сюрпризов. Достигнутые позиции могут быть пересмотрены из-за сочетания двух основных явлений: пандемии и торгового конфликта между Китаем и США. Пока еще слишком рано определять, кто окажется в выигрыше, а кто в проигрыше", - считает журналист.

"С одной стороны, видно, что Соединенные Штаты, в частности, из-за катастрофического руководства Дональда Трампа, не способны выйти из санитарного кризиса, но с другой стороны, видно, что их крупные высокотехнологичные компании расширяют свое влияние и бьют рекорды на фондовом рынке: 6 августа, в частности, благодаря новому росту бумаг Apple и Facebook, индекс Nasdaq Composite установил 31-й рекорд года и впервые преодолел отметку в 11 000 пунктов", - говорится в статье.

"По другую сторону Тихого океана Китай, судя по всему, выходит из кризиса намного быстрее, чем другие страны, после того, как ему удалось принять меры к уменьшению потерь: ВВП упал на 10% в первом квартале, затем вырос на 11,5% во втором, и более года страна сохраняет положительные темпы роста в 3,2%. Но в то же время такие компании, как корейская Samsung, закрывают заводы в Китае, чтобы перенести производство в такие страны, как Вьетнам, где рабочая сила по-прежнему намного дешевле", - указывает автор публикации.

"В ожидании развития этих долгосрочных тенденций следует указать, что внешняя торговля Китая чувствует себя хорошо, в июле наблюдается быстрое восстановлением экспорта; в частности, отмечается большой скачок в продажах текстильной продукции, в том числе масок", - пишет Slate.fr.

"Во Франции торговый баланс во втором квартале ухудшился, при этом падение экспорта оказалось еще более резким, чем падение импорта; наша страна особенно страдает от падения продаж в авиационной промышленности, и один только массовый импорт масок способствовал увеличению дефицита на 3,7 млрд долларов в этом квартале", - рассуждает автор публикации.

"Постковидная битва еще не выиграна", - резюмирует Ришар Орни.