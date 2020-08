14 августа 2020 г. Мэттью Дэй | The Telegraph Почему страх перед действиями России может помешать ЕС ввести санкции в отношении Белоруссии из-за избиений оппозиции "(...) Беспрецедентный уровень насилия в Белоруссии должен был бы вызвать новые санкции ЕС против ее правителей. Но санкции, как и большая часть европейского подхода к этой стране, вполне могут быть смягчены желанием сблизить Белоруссию с Западом и увести от вызывающего тревогу влияния России. Если прижать или наказать Лукашенко слишком сильно, то, по логике, он станет еще более близким другом своего товарища-автократа Владимира Путина. А если держать дверь на Запад приоткрытой, то однажды Лукашенко может увидеть свет и провести свою страну через эту щель. Так что Брюссель всегда стремился поддерживать с ним диалог, и это может остаться приоритетом", - пишет The Telegraph. "На Западе также могут быть опасения, что крах режима Лукашенко может привести к прямому вмешательству России в Белоруссию. Повторение хаотической смены власти, наблюдаемой на Украине во время революции на Майдане, в которой промосковский человек получил от ворот поворот - это то, что Путин будет стремиться предотвратить любой ценой, и (...) последнее, чего хочет ЕС - это большего вмешательства России и нестабильности на его восточной границе", - говорится в статье. "(...) Еще один фактор - это то, что санкции требуют единодушия ЕС. В то время как такие страны, как Польша, страны Балтии и Германия настаивают на жестких мерах, их планы могут быть сорваны, например, Венгрией. Хотя Будапешт не возражает против всех санкций, он утверждает, что изоляция Белоруссии будет контрпродуктивна, и этот аргумент имеет определенный вес в европейских столицах", - отмечает автор публикации Мэттью Дэй. "Но необузданный масштаб жестокости, которой Лукашенко подверг свой собственный народ, и массивное электоральное мошенничество, которые, как представляется, имело место, могут лишить ЕС возможности мягкой игры в отношении белорусского лидера. Европейские лидеры вполне могут понимать, что они больше не могут терпеть диктатора в Европе", - заключает издание. Источник: The Telegraph