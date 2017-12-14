Феминистское порно показывает женщин такими, какие они есть, а не такими, какими они должны быть

В противоположность сексистским стереотипам, усиленно навязываемым картинками индустрии X, феминистское порно отстаивает свое право на другой взгляд на сексуальность и моделирует контуры женского тела, воспевая разнообразие, пишет журналистка Аннабель Жоржен на портале Slate.fr.

Длинные волосы, силиконовая грудь, накладные ногти, бритый лобок. Молодые, стройные тела, с белой и упругой кожей. Тела в исступленных позах, доступные и предлагающие себя для мужского обозрения. Вот на что похож женский идеал в мейнстримовском порно, говорится в статье.

Тем женщинам, которые не соответствуют этим эстетическим критериям, тем порноактрисам, у которых темная кожа, складки, морщины или неэпилированный лобок, систематически приклеивают ярлыки. Любое женское тело, отклоняющееся от господствующей нормы, сегодня отнесено к определенной категории, принятой в виртуальном супермаркете секса, коим являются порноканалы: "негритянка", "эмигрантка", "толстуха", "аппетитная тетка", "мохнатая киска".

Первооткрывательница феминистского порно шведка Эрика Люст в середине 2000-х годов открыла свою собственную кинокомпанию Lust Films в Барселоне. Все снятые и спродюсированные ею фильмы полностью придуманы женщинами, от написания сценария до монтажа, от выбора актрис и актеров до распространения, отмечает автор.

"Все тела, показанные в моих фильмах, естественны, разнообразны и не соответствуют стереотипам мейнстримовского порно. Я отказываю актрисам, которые чрезмерно прибегают к пластической хирургии, с тем чтобы сохранить в моих фильмах природную эстетику. Я работаю с актрисами и актерами с различными этническими корнями, с различным телосложением и типажом. В моих глазах важно представить красоту человеческого тела во всем его разнообразии", - поясняет режиссер.

Цель, обозначенная режиссерами феминистского порно, - предложить и женской, и мужской зрительской аудитории иные модели для отождествления. Эрика Люст говорит: "Я хочу, чтобы зрители в моих фильмах могли узнать себя, отождествить себя с персонажами и ситуациями, и чтобы они наглядно представили себе, что любой человек может быть очень сексуальным и чувственным. Женщин нередко относят к определенной категории и отставляют в сторону, когда они не соответствуют архепипу молодой, белой, хорошо сложенной женщины, что может вызвать некий эффект отчуждения".

Приглашенная в этом году на фестиваль порнофильмов в Берлине французский кинорежиссер Эмили Жуве получила приз за лучший документальный фильм.

"Вопрос о том, принадлежат ли наши тела нам, как женщинам, сквозит во всех моих фильмах, но в этом фильме мне хотелось еще больше углубить его, - поясняет Эмили Жуве. - Я хотела показать, как воспринимаются женщины с физическими недостатками, чернокожие женщины, а также другие аспекты женского тела, такие как менструация, выделения женского организма, которые часто стараются скрывать, такие как потоотделение, женская эякуляция, вагинальная смазка".

Она выступает против множества эстетических требований, нависших над женщинами, которые осложняют их отношение к своему телу и к своей сексуальности: "Нас заставляют поверить в то, что быть красивой согласно нынешним канонам красоты - это лишь вопрос работы над собой и что те, кто им не соответствует, просто лентяйки. Если у тебя растяжки, то это потому, что ты наложила недостаточно крема, если у тебя размер больше 38-го, то это потому, что ты слишком много ешь, если у тебя морщины, то это потому, что ты слишком много находилась на солнце, если у тебя волосы на теле, то это потому, что ты грязнуля и не ухаживаешь за собой".

"Снимая актрис с телами, отличающимися от образца, господствующего в индустрии X, исполненных желания и дрожащих от наслаждения, режиссеры феминистского порно способствуют созданию бодипозитивных образов, которых пока ужасно не хватает в той сфере, где женское тело считается объектом, прошедшим обработку согласно сексистскому видению, зачастую низводящему его просто до функции некого сосуда", - комментирует Жоржен.