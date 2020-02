14 февраля 2020 г. Люк Хардинг и Хью Майлз | The Guardian Меня выставляют преступником: банкир вынужден бежать из России "В 2017 году Дмитрий Ананьев был на пике успеха. Он и его брат Алексей владели банком, IT-фирмой и офисным комплексом с видом на Москву-реку. Была коллекция русского искусства (у Алексея), частный самолет и, конечно же, яхта. Forbes оценивал состояние Ананьева в 1,4 млрд долларов. Семь лет он был сенатором в верхней палате российского парламента. Спустя три года ситуация Ананьева резко изменились", - пишет The Guardian. "В конце 2017 года власти установили контроль над его банком "Промсвязьбанк", заявив, что в его балансе есть дыры. Российская прокуратура обвиняет его в мошенничестве и отмывании денег. Суд в Лондоне заморозил его активы. Рассерженные российские инвесторы утверждают, что он ограбил их и неверно представил финансовое состояние банка. Ананьев, однако, утверждает, что говорит, что его дело является хрестоматийным примером того, как любой бизнесмен в России Владимира Путина может попасть в мясорубку", - передает газета. "Меня выставляют преступником. В моей голове это не увязывается, - говорит он в своем первом интервью западной газете с тех пор, как два года назад он бежал из Москвы. - Это действительно неприятное чувство, когда ты видишь, как твоя страна пытается нанести тебе удар". "В последние годы наблюдался неуклонный поток изгнанников из России на виллы и особняки Кипра, Монако и Мейфэр, - отмечается в статье. - Некоторые из них являются давними оппонентами Путина (...). У других выходцев из правящего внутреннего круга России внезапно появляется оппозиционный голос после отъезда за границу. Ананьев утверждает, что он принадлежит к независимому лагерю. Он строил успешный бизнес на протяжении 25 лет, только чтобы увидеть, как государство отбирает его. С 2018 года он живет в комфортабельной ссылке на Кипре. (...)" . "По его мнению, чиновники, прошедшие подготовку в КГБ и плохо понимающие рынок, разоряют Россию. Кремль взял в квазигосударственную собственность стратегические области экономики - сначала нефть и газ, а с 2010 года - банки, говорит он. Метод включает в себя поглощение частных активов. Чиновники, однако, настаивают на том, что они просто очищают коррумпированные банки, управляемые "приближенными", в секторе, который вышел из-под контроля", - говорится в статье. "Проблемы Ананьева, по его словам, начались примерно в 2015 году после того, как Запад ввел санкции против Москвы. Центральный банк России (...) принял решение помочь столкнувшейся с проблемами оборонной промышленности страны. Их идея состояла в том, чтобы национализировать частный банк Ананьева, который он основал в 1995 году, и сделать его специальным кредитором для военных", - сообщается в публикации. "Они сказали мне несколько раз. Если ты не сделаешь этого [не продашь], тебя ждет уголовное дело", - говорит он. Он получал угрозы смерти по телефону и по электронной почте. Его преследователи подозрительные машины. (...) Он обвиняет в этой неприглядной кампании российские спецслужбы и в "гнетущую государственную машину". "В декабре 2017 года Центральный банк установил контроль над "Промсвязьбанком", заявив, что он недостаточно капитализирован и имеет плохие риски. Ананьев бежал на Кипр со своей семьей, в том числе со своей 85-летней матерью. Его брат остался в России еще на год, пытаясь спасти их бизнес-империю. Их активы, в том числе другой банк, "Возрождение", были потеряны. Алексей сейчас в Лондоне", - повествует издание. "Ананьев, бывший инсайдер, не хочет прямо критиковать Путина. Но он описывает политическую систему России как "шоу одного человека" и говорит, что запуганная элита ждет каждого решения президента. По его словам, у руля стоят пятеро хорошо известных близких друзей Путина. Любой, кто занимает независимую позицию, уязвим для ареста. "Это только вопрос времени", - говорит он. "Государственнический подход Кремля привел к слабому экономическому росту, и ВВП России меньше ВВП Италии, утверждает он. Обладая огромными природными ресурсами, Россия могла бы быть самой богатой страной в мире. Вместо этого она пребывает в упадке и застое. В настоящее время она не в состоянии производить ничего, что хочет купить мир, говорит он. Простые киприоты - с меньшим количеством природных преимуществ - показывают лучшие результаты", - пишет The Guardian. "Московский суд потребовал его ареста, и поэтому Ананьев с тревогой относится к идее о том, чтобы покинуть Кипр. Он указывает на судьбу Сергея Скрипаля - бывшего офицера ГРУ, отравленного в 2018 году в Солсбери, и на убийство в августе прошлого года чеченского изгнанника в берлинском парке. "Службы безопасности могут нанести удар по кому угодно без доказательств. Они создают доказательства", - говорит он. (...) В ответ на обвинения в растрате Ананьев сам подал в суд в Лондоне, где до того держатели облигаций подали в суд на него, и в Нидерландах. У него мало шансов вернуть свои активы, даже если судебные решения будут в его пользу. Он говорит, что борется за то, чтобы "вернуть" свое имя и репутацию после бури негативных историй о нем в дружественных Кремлю СМИ. (...) "Несмотря на свои лишения, Ананьев признает, что ему повезло. Но он отмечает: "Нельзя быть богатым, если твоя страна в дерьме" , - замечает он. Источник: The Guardian