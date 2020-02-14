Российское нефтяное лобби работает над бойкотом квоты Opec+ на добычу нефти

"Opec+ пытается стабилизировать цены, повторно сокращая объем добычи нефти. Это не совсем подходит нефтяной отрасли России", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"На кризисной встрече на прошлой неделе картель ОПЕК под руководством Саудовской Аравии предложил снова ограничить добычу нефти, чтобы сократить избыток предложения на рынке. Производство нефти должно быть сокращено еще на 600 тыс. баррелей в день - дополнительно к 1,7 млн баррелей в соответствии с ограничениями, которые производители нефти взяли на себя год назад".

Однако организация уже давно не контролирует ситуацию на рынке в одиночку, отмечает журналист Андре Баллен."С некоторых пор она пытается договариваться с крупными нефтедобывающими странами, такими как Россия, Казахстан и Азербайджан. Однако Россия, очевидно, не хочет принимать участия в новой сделке. (...) Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в четверг, что решение по продлению сделки с ОПЕК+ пока не принято. На вопрос о том, когда ждать решения, он ответил лишь, что оно будет принято "своевременно", - передает издание.

"Однако за кулисами российское нефтяное лобби активно работает над бойкотом новой квоты на добычу, - указывает Баллен. - (...) При этом коронавирус не пугает российские нефтяные концерны - несмотря на то, что стремительно распространяющаяся инфекционная болезнь привела к значительному падению спроса на нефть в Китае".

"Это пока не повлияло на российские поставки нефти соседнему государству, говорят в отрасли. Поэтому представители концернов, собравшиеся на встрече у министра энергетики Александра Новака, возложили ответственность за падение цены на нефть в первую очередь на негативные сообщения о коронавирусе в СМИ. Однако этот эффект, по их словам, краткосрочен, поэтому, согласно позиции руководителей нефтяных компаний, бессмысленно планировать ограничения на продолжительный период".

"Наиболее резкую позицию при этом представляет именно государственный нефтяной гигант "Роснефть". Предприятие, которым руководит доверенный человек Путина Игорь Сечин, хочет отказаться от соглашения по ограничению добычи уже в марте. (...) На встрече с Владимиром Путиным во вторник Сечин также хвастался "самыми низкими в мире расходами на добычу среди всех публичных нефтяных компаний".

"Расчет Сечина вызывает споры среди экспертов, однако он позволяет понять образ мыслей Москвы. Там преобладает готовность заполучить дополнительные доли на рынке в ценовой борьбе - в данном случае за счет Саудовской Аравии. В бюджете России на текущий год Дума заложила среднюю цену на нефть в размере 57 долларов за баррель. Но и цена в 50 долларов не критична для планирования бюджета Кремлем. Тем более что Москва накопила более 560 млрд долларов валютных резервов. В Саудовской Аравии ситуация выглядит иначе: там при цене нефти ниже 80 долларов бюджет уже является дефицитным. Поэтому там необходимость действий ощущается сильнее. Об этом точно знает Москва", - говорится в статье.

Поэтому каждое дальнейшее сокращение добычи в первую очередь придется взять на себя Саудовской Аравии. На самом деле сообщество Opec+ к началу года перевыполнило свой план по стабилизации цены на нефть, сократив добычу на 2,05 млн баррелей вместо 1,7 млн, однако львиная доля из этого объема приходится на Саудовскую Аравию, сократившую добычу нефти на миллион баррелей. Москва в свою очередь увеличила производство.

"Наряду с "Роснефтью" также и государственная компания "Газпром Нефть" объявила на Дне инвестора об увеличении в текущем году инвестиций в добычу и переработку нефти с 7 млрд до 7,3 млрд долларов. Сигнал ясен: нефтяные концерны в Москве делают ставку на то, чтобы выйти из кризиса в более сильной позиции", - заключает Handelsblatt.