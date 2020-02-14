Саманта Пауэр: "Китай - это наш главный вызов, и это только начало!"

"(...) Между Дональдом Трампом и Бараком Обамой существует огромный разрыв, - указывает Саманта Пауэр, политолог и бывший постоянный представитель США при ООН, в интервью Le Figaro. - Обама прекрасно понимал, что безопасность американцев связана с безопасностью других стран, и особенно наших союзников. Возьмите эпидемию Эболы. Обама ввязался в борьбу с ней не только из-за благотворительности, а потому, что он понимал, что вирус может распространиться и затронуть американскую территорию. Такое понимание тесной связи с остальным миром делает очевидной бесполезность строительства стен или умывания рук по поводу того, что происходит где-то в другом месте. В то время как Трамп, применяющий подход, основанный на сделке, считает, что вы получите то, что хотите, если станете самым сильным и будете тиранить других. С учетом роста могущества Китая демократии должны держаться вместе. Трамп не удовольствовался тем, что открыл торговую войну с Пекином, он также начал торговые войны с Европой, Южной Кореей и Японией. Думать, что мы можем вернуться в XIX век и что возможна великая Америка, которая не была бы связанной со всем миром - это противоположность тому, что думал Обама".

"(...) Россия сделала существенные инвестиции в выборы в США 2016 года. Я не собираюсь вступать в дебаты, выясняя, что это могло бы изменить, однако нет никаких сомнений в том, что Путин получил реальную отдачу от инвестиций, сделав ставку на "акции Трампа". Последний разделил НАТО. Он даже подтолкнул некоторых наших союзников к поискам гарантий в Москве и Пекине. Тот факт, что Соединенные Штаты полностью уступили свои позиции в ООН, создал широкие возможности для России, которая усилилась в Совбезе. При Обаме русские демонстрировали свои мускулы на Украине, в Сирии, на выборах 2016 года. Уже можно было почувствовать, что эта страна стремилась привлечь внимание, нарушая игру", - отмечает эксперт.

"Это не отменяет присущие России уязвимости: жестокий характер режима, стареющее население, слабость экономики. Но это позволило Путину остаться у власти и, что самое важное, вновь включиться в глобальные переговоры. Это не сработало бы, если бы демократии сохранили единство. Я не могу сказать, что если бы избрали Хиллари, то Путин покинул бы Крым, но все же слабость внутренней ситуации [для российского президента] была бы гораздо более заметной, если бы США не отступили и не стали страной, изменившейся до неузнаваемости. Теперь у нас есть президент, который действует по-советски, используя "фейковые новости", раньше такое понятие было немыслимо! Такая ситуация ставит нас в гораздо более сложное положение для того, чтобы подчеркивать недостатки России. В ООН Путин умело пользуется своим правом вето, чтобы показать, что западного либерального порядка больше не существует, а Трамп применяет метод "пустого кресла". Оба они способствуют кризису международного порядка, созданного после 1945 года", - считает собеседница издания.

"(...) Мы не ожидали, что Россия станет таким мощным нарушителем, мы, конечно, недооценили ее разочарование. Должны ли мы относиться к ней как к великой державе? Этобычто-то изменило?" - задумываетсяполитолог.

"Нам следует подготовиться к очень разнородным угрозам. Мы действительно сосредоточились на оценке подъема Китая и оказались всецело поглощены переходом от доминирующего положения к лидерскому - это очень сложный переход. Но Обама не игнорировал обычные угрозы. Китай является главной темой нашего времени, нравится нам это или нет. Мы еще не видели ничего подобного, и даже четко не различаем контуров проблемы, будь то технологическая проблема, безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вопрос о внутренних репрессиях, а также способность Пекина оказывать давление за своими пределами. Вы видели, как менеджер НБА написал в Twitter про протестующих в Гонконге и как Пекин ответил попыткой шантажа НБА? Знаете ли вы, что в Австралии пресса не решается критиковать Китай за его экономическое влияние? И это только начало! Обама начал свой поворот в сторону Азии и имел на то основания. Но мы должны быть в состоянии делать несколько вещей одновременно: коллективно противостоять транснациональным угрозам даже со странами, которые не разделяют наши ценности, при этом проводя по-старому политику сверхдержавы, чтобы реагировать, в частности, на агрессивность Китая и Россия. Это потребует новой гибкости. Но мы настолько поглощены кризисом нашей демократии, что нам не удается даже поднять голову, чтобы оценить поджидающие нас стратегические вызовы", - анализирует Саманта Пауэр.