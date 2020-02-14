Недееспособность Германии парализует Европу

"Влияние Запада в мире падает. Авторитарные режимы, такие, как в Москве и Пекине, расширяются - и угрожают сплоченности Европы. Однако Германия вообще отказывается признавать геостратегические проблемы таковыми", - пишет немецкое издание Die Welt.

"С одной стороны, падает влияние Запада в мире. К этому добавляется внутренний кризис идентичности Запада. Правопопулистские, отчасти авторитарные течения, набирающие силу по эту и ту сторону Атлантики, дают понять, что ценности либеральной демократии все меньше принимаются и считаются обязательными и в наших обществах", - отмечает журналист Клеменс Вергин.

"Во всем мире свобода сдает позиции на протяжении более чем десяти лет. Авторитарные режимы расширяются и стабилизируются. Россия снова стала антагонистической, ревизионистской державой, которая во всем мире противодействует западным интересам и пытается дестабилизировать статус-кво. А Китай ведет себя так агрессивно и экспансивно, как не вел себя за последние 200 лет, и в вопросе развития сети 5G поступает с европейскими государствами, как крупная держава, оказывающая психологическое давление", - говорится в статье.

"Ввиду такой ситуации более не имеет смысла проводить классическое различие между внутренними и внешними угрозами. Это можно доказать на примере России. После ревизионистского поворота Путина и как минимум с начала войны на Украине Россия снова представляет собой настоящую внешнюю угрозу для восточной границы НАТО и ЕС. Одновременно Россия подогревает внутренние конфликты в наших обществах. (...) Неудивительно, что российские меры, нацеленные на оказание влияния, поддерживали как лагерь, выступавший за "Брекзит" в Великобритании, так и избрание Трампа в США. Россия разжигает правопопулистский бунт по всей Европе. Но еще более важное значение имеет влияние Москвы на потоки беженцев", - указывает издание.

"Жестокие военные преступления российских и сирийских солдат в Сирии нацелены также на то, чтобы сохранить давление на Европу, связанное с беженцами, и увеличить напряженность в европейских обществах. Следующая остановка Москвы на этом пути - это Ливия, где речь идет не только о доступе к источникам энергии, но и о шансе взять под свой контроль поток беженцев из Африки в Европу".

Российскому примеру готов следовать и Китай, считает Вергин. "Цель Пекина - расколоть ЕС, чтобы с помощью угроз подчинить себе каждую отдельную страну".

"При этом ЕС оказывается удивительно инертной системой. А неспособность Германии подобающим образом реагировать на стратегические вызовы в значительной степени способствует европейскому параличу", - говорится в публикации.

Берлин по-прежнему позволяет себе иметь "лишь частично боеспособную и хронически недофинансированную армию". "Более того, Германия вообще отказывается признавать центральные геостратегические вопросы таковыми".

"Это не умно, а исключительно глупо считать "Северный поток-2" лишь экономическим проектом и становиться еще более зависимой от Москвы в энергетике во времена, когда Россия снова проявляет гегемонистические желания на континенте. То же самое касается и 5G. Во время холодной войны нам никогда не пришло бы в голову отдать центральные компоненты нашей телефонной сети в руки СССР. Поэтому вопрос о том, должны ли мы передавать Китаю рубильник от нашего мобильного интернета, является стратегическим".

"В сущности именно задачей Германии как ведущей европейской державы была бы организация сопротивления на континенте. Вместо этого Ангела Меркель ведет себя слабохарактерно в отношениях с Пекином и намеренно игнорирует геостратегический компонент этого вопроса".

"Германия также отказывается разрабатывать план "Б" на случай, если перестанет действовать американская гарантия безопасности для континента", - отмечает Вергин.

"Шесть лет назад федеральный президент Йоахим Гаук объявил на конференции по безопасности в Мюнхене, что в будущем Германия возложит на себя больше ответственности в мире. (...) Вместо этого Германия ведет политику самообмана по принципу: если мы будем игнорировать проблему достаточно долго, когда-нибудь она исчезнет. Растущая "беззападность" - это пока лишь описание тенденции. Но без решительной реакции всех западных партнеров она вскоре может стать нашей судьбой", - заключает Die Welt.