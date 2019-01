14 января 2019 г. Бетси Вудрафф | The Daily Beast Кремль благословил операцию по проникновению в Национальную стрелковую ассоциацию США, говорится в докладе американской разведки "Кремль давно отрицал, что как-то связан с проникновением в Национальную стрелковую ассоциацию и в более широкое американское консервативное движение. Однако доклад разведки США, с которым ознакомилось издание The Daily Beast, рассказывает другую историю". "Александр Торшин, чиновник российского Центрального банка, который на протяжении лет настойчиво обхаживал лидеров Национальной стрелковой ассоциации, информировал Кремль о своих усилиях и рекомендовал, чтобы они приняли в них участие, говорится в докладе, о существовании и содержании которого ранее не сообщалось. Хотя звучали предположения, что Торшин и его протеже Мария Бутина получили благословение Кремля на то, чтобы добиваться расположения Национальной стрелковой ассоциации - и федеральные прокуроры туманно говорили, что она действовала "от имени Российской Федерации" - никто в Белом доме или американском разведывательном сообществе не заявлял об этом публично. Высокопоставленные чиновники российского правительства, со своей стороны, категорически дистанцировались от усилий Бутиной, направленных на обхаживание ассоциации, которые она предпринимала под руководством Торшина", - говорится в статье. "В докладе же, в свою очередь, утверждается, что российское министерство иностранных дел ничего не имело против обхаживаний Национальной стрелковой ассоциации со стороны Торшина, потому что эти отношения оказались бы ценными, если бы главный пост в Белом доме в 2016 году выиграл бы республиканец", - пишет The Daily Beast. "Этот доклад свидетельствует, что Александр Торшин работал, как минимум, с благословения Кремля", - сообщил The Daily Beast один сотрудник европейской разведки. Он добавил, что этот доклад согласуется с представлением его организации о том, как работает Кремль. "Доклад, составленный в прошлом году, основывается на разговорах, имевших место в 2015 году, до того, как лидеры Национальной стрелковой ассоциации посетили Москву с визитом, организованным Торшиным и Бутиной. В этом документе не называется конкретно ассоциация или Республиканская партия, однако из контекста следует, что там речь идет об этих двух американских организациях (В докладах американского разведывательного сообщества обычно не называются граждане США или организации по соображениям защиты частной жизни и по причинам правового характера)", - передает газета. "Согласно докладу, Торшин предложил, чтобы российские чиновники использовали Национальную стрелковую ассоциацию для установления контактов с политически активными американцами. Торшин, который тогда был заместителем председателя Центробанка России, указал на влияние организации, выступающей за расширение прав на оружие, в США. Он рассказал Кремлю о своих контактах в ассоциации, в том числе - о разговорах и о встречах в США, и предложил, чтобы кремлевские чиновники изучили, как некоторые люди, связанные с этой организацией, смотрят на отношения между США и Россией", - говорится в статье. Как пишет The Daily Beast, "российские чиновники, отмечается в докладе, обсуждали возможность того, чтобы посольство России в Вашингтоне приняло участие в усилиях по обхаживанию ассоциации. Кремлевские чиновники также обсуждали подготовку к предстоящему визиту членов ассоциации в Москву. Торшин рекомендовал, чтобы группу встречал кто-то из аппарата президента Владимира Путина, имея в виду людей, которые поддерживают его ежедневную деятельность". "Согласно моей оценке событий, связанных с Торшиным, Бутиной и Национальной стрелковой ассоциацией, русские решили, довольно задолго до 2016 года, провести операцию по оказанию влияния здесь, в США, преследуя две разных целей, - говорит Стив Холл, который проработал 30 лет в ЦРУ и заведовал деятельностью в отношении России. - Очевидной целью было то, о чем разведывательное сообщество составило суждение еще в 2016 году, а именно помочь Дональду Трампу победить и повысить вероятность того, что Хиллари Клинтон проиграет. Кроме того, они хотели создать как можно больше хаоса в нашей демократии". "Торшин на протяжении лет выстраивал отношения с Национальной стрелковой ассоциацией, как уже сообщала газета The Daily Beast. Юрист из штата Теннеси по имени Джи. Клайн Престон, который занимается юриспруденцией в США и в России, сообщил, что представил Торшина Дэвиду Кини, который на протяжении некоторого времени возглавлял Национальную стрелковую ассоциацию и продолжал активно участвовать в ее работе после того, как окончился его срок правления. Благодаря Кини Торшин наладил связи в движении за расширение прав на оружие и среди видных американских консерваторов. Также Торшин направил Бутину, активистку за расширение прав на оружие из Сибири, работать в США, чтобы поддерживать эти отношения и устанавливать новые. Бутина завела роман с Полом Эриксоном, также влиятельным членом американского движения за расширение прав на оружие, и с его помощью приступила к более сложным планам по завоеванию союзников в ассоциации". "В декабре 2015 года она и Торшин приняли участие в организации визита в Кремль группы влиятельных членов Национальной стрелковой ассоциации. В Кремле у них состоялся ряд встреч на высоком уровне - включая влиятельного министра иностранных дел России Сергея Лавров и находящегося под санкциями заместителя Путина Дмитрия Рогозина, ультраправого политика, который отвечал за оборонную индустрию страны. Согласно графику состоявшегося в 2015 году визита, с которым ознакомилась The Daily Beast, приехавшие также планировали посетить администрацию президента 9 декабря 2015 года, чтобы встретиться с Евгением Лукьяновым, который тогда был заместителем секретаря Совета Безопасности. Участники поездки не ответили на вопросы о том, состоялась ли запланированная встреча с Лукьяновым. Когда эта поездка попала в национальные новости - после того, как разведывательное сообщество США публично заявило, что Кремль пытался помочь Дональду Трампу выиграть на выборах 2016 года - Кини заявил, что эта поездка носила неполитический характер", - говорится в статье. В написании статьи принимала участие Анна Немцова. Источник: The Daily Beast