Королева Елизавета дала согласие на "новую жизнь" для Гарри и Меган

"Королева в понедельник днем собрала членов королевской семьи в своей частной резиденции в Сандрингемском дворце и предоставила молодой паре "переходный период", чтобы позволить им отойти от дел", - пишет журналистка Le Figaro Амандин Александр.

"(...) В заявлении, опубликованном Букингемским дворцом вскоре после 5 часов вечера (по лондонскому времени), трехчасовые переговоры и обсуждения были названы "конструктивными". "Я и моя семья полностью поддерживаем желание Гарри и Меган начать новую жизнь в качестве молодых родителей. Несмотря на то что мы бы предпочли, чтобы они остались полноценными членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью (...). Гарри и Меган не оставили сомнений в том, что они не хотят зависеть от государственных средств в своей новой жизни", - уточнила королева в том же письменном заявлении.

"Елизавета II также дала понять, что супругам предоставляется так называемый "переходный период", в течение которого они будут проводить часть времени в Канаде, а часть в Великобритании", - передает автор статьи. "Моей семье предстоит решить сложные вопросы, впереди еще много работы, однако я попросила о том, чтобы окончательные решения были приняты в течение ближайших дней", - добавила королева.

"(...) Если бы Виндзоры остались непреклонны, у супругов мог бы возникнуть соблазн дать шоковое интервью американской телеведущей Опре Уинфри. По словам журналиста Тома Брэдби, друга Уильяма и Гарри, стоящего у истоков этой информации, герцог и герцогиня на съемочной площадке Опры были готовы выступить против "расизма и сексизма" со стороны королевской семьи", - говорится в статье.

"(...) Статьи, опубликованные в британской прессе в тот же день, также давали пищу для размышлений Гарри и Уильяму. Утром в понедельник подлила масла в огонь газета TheTimes. В ней говорилось, что Меган возложила на своего шурина Уильяма ответственность за отъезд молодой пары за океан. По ее мнению, 37-летний старший сын Чарльза и Дианы действовал по отношению к ним как "тиран". По данным газеты Daily Mail, после долгих рождественских каникул, проведенных в Канаде, вдали от Виндзоров, бывшая американская актриса даже призналась Гарри: со мной это не сработает".

"Перед собранием членов семьи в совместном заявлении Уильям и Гарри отрицали факты, переданные СМИ, - указывает Le Figaro. "В британской прессе сегодня была опубликована ложная история, основанная на предположениях об отношениях между герцогом Кембриджским и герцогом Сассекским. Как братья, которые заботятся о проблемах, связанных с психическим здоровьем, мы считаем, что использование подстрекательских слов является оскорбительным и потенциально вредным", - отреагировали в унисон оба брата.

"Несмотря на позитивное отношение королевы к отходу от дел со стороны Гарри и Меган, независимость, предоставленная короной герцогу и герцогине Сассекским, поднимает сложные вопросы, которые так и не были решены в понедельник - подобно тому, что происходит с "Брекзитом", - резюмирует Le Figaro.