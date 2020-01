14 января 2020 г. Габриэлла Суэрлинг | The Telegraph Пик ощущения себя несчастным наступает в 47,2 года, утверждает экономист "Это возраст, часто характеризуемый появлением лысин, разводами и тем, что дети, оказывается, уже выросли. Тем не менее, эксперты считают, что страхи и страдания, ассоциируемые со средним возрастом, могут быть обусловлены генетикой. Академическое исследование, проведенное бывшим экономистом Банка Англии, определило точный возраст пика несчастности в развитом мире - 47,2 года", - передает The Telegraph. "Профессор Дэвид Бланчфлауэр, бывший экономист Банка Англии, который в настоящее время занимает должность профессора экономики в Дартмутском колледже, изучил данные 132 стран, чтобы оценить взаимосвязь между благосостоянием и возрастом. Он пришел к выводу, что в каждой стране выявляется так называется "кривая счастья", которая имеет U-образную форму в течение жизни. В развивающихся странах она достигает своей самой низшей точки в возрасте 48,2 года", - говорится в статье. "Однако, как он сообщил The Telegraph, в другой исследовательской работе, в рамках которой опрашивались владельцы обезьян, аналогичная тенденция была отслежена и среди приматов. Это стало подкреплением его теории о том, что ощущение себя несчастным в среднем возрасте "представляется универсальной константой". "Происходит что-то очень естественное ... возможно, это есть в генах, - говорит он. - Когда один паттерн развивается в 132 странах, действительно трудно ее не обнаружить". В своем докладе под названием "Имеет ли счастье U-образную форму повсюду?", опубликованном в понедельник Национальным бюро экономических исследований, профессор Бланчфлауэр указал, что, в среднем, на основе 257 отдельных оценок в развивающихся странах можно сказать, что возрастной показатель несчастности составляет 48,2 года, а на основе 187 оценок в развитых стран можно сказать, что аналогичный показатель составляет 47,2. Это исследование обладает особой актуальностью (...) особенно после финансового кризиса и в условиях роста глобализации, отмечает газета. "При изучении британских данных профессор Бланчфлауэр проанализировал сведения из ежегодных опросов населения (...). Основной вопрос звучал так: "В целом, насколько вы довольны своей жизнью в настоящее время?" Варианты ответов были 0 - "совсем не удовлетворен" и 10 - "полностью удовлетворен". Он обнаружил, что люди в возрасте после 40 лет, в среднем, выставляли в ответе на этот вопрос 7,70 - 7,90 баллов, что было самым низким показателем среди всех возрастных групп. Он добавил, что финансовый кризис 2008 года, воспринятый как "шок", спровоцировал рост индивидуализма на фоне снижения социальных связей ", - говорится в публикации. "Этот [средний возраст несчастья] может быть связан с разрывом социальных отношений, которые наступают в среднем возрасте - распадаются браки, женщины рожают детей вне брака... [внезапно] оказывается, что социальной поддержки больше нет", - говорит он. По его мнению, то же относится и к общественным клубам, боулинг-клубам, профсоюзам, церквям - даже жители пригородов не остаются работать в своих родных городах. "Этот гигантский шок, финансовый кризис", поясняет он, привел к "распадам в обществе". (...) Источник: The Telegraph