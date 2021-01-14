Дональд Трамп сталкивается со вторым историческим "импичментом"

"(...) В среду Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Дональду Трампу по статье "подстрекательство к восстанию". "За" проголосовали 232 законодателя, против 197, при этом 10 республиканцев проголосовали вместе с демократами. Трамп стал первым президентом в истории США, дважды подвергшимся самой суровой санкции, предусмотренной Конституцией", - пишет Le Figaro.

"Он также стал первым, кто увидел, как это случилось так быстро и в том самом месте, где произошли действия, в которых он обвиняется, - говорится в статье. "Мы обсуждаем эту историческую меру на месте преступления", - заявил на открытии дебатов Джим Макговерн, представитель Демократической партии из Массачусетса.

"Голосование проходило в особенно напряженной обстановке, так как Соединенные Штаты опасаются дальнейшего насилия в связи с тем, что приближается конец срока Дональда Трампа и 20 января должна быть проведена инаугурация Джо Байдена. Капитолий превратился в укрепленный лагерь с вооруженными войсками, стоящими на посту вокруг и внутри здания, и военными, расположившимися биваком в коридорах. Самим парламентариям пришлось пройти через металлодетекторы. Национальная гвардия, дислоцированная в федеральной столице для обеспечения безопасности на Капитолийском холме, получила разрешение на вооружение, что является необычным", - комментирует автор публикации.

"(...) Он должен уйти, он представляет явную и реальную опасность для нации, которую мы все любим", - сказала Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей от Демократической партии, чье политическое противостояние с Дональдом Трампом сочетается с личной и взаимной враждебностью. Пелоси, возглавлявшая предыдущую процедуру импичмента Трампу осенью 2019 года, наблюдала за тем, как ее офис заполонили протестующие, ворвавшиеся на Капитолийский холм. "Этих внутренних террористов подстрекал и послал президент", - заявила она. "Никто не стоит выше закона", - настаивала она после проведения голосования.

"(...) В декабре 2019 года ни один представитель республиканцев не проголосовал за импичмент Трампа, и тот факт, что 10 из них присоединились к демократам, указывает на неодобрение, которое он вызвал, оспаривая вопреки всему результаты президентских выборов", - анализирует Жольмес.

"Лиз Чейни, член Палаты представителей от Вайоминга и дочь бывшего вице-президента-республиканца Дика Чейни, стала первой, кто объявил о своих планах проголосовать за импичмент", - пишет Le Figaro.

"6 января 2021 года жестокая толпа напала на Капитолий Соединенных Штатов, чтобы помешать демократическому процессу и остановить подсчет голосов на президентских выборах. Это восстание привело к ранениям, гибели людей и разрушениям в самом священном месте нашей республики. Эту толпу созвал президент Соединенных Штатов. (...) Все, что последовало за этим, было делом его рук. Без него ничего бы этого не произошло. Президент мог вмешаться немедленно и ясно и решительно положить конец насилию. Он этого не сделал. Никогда еще президент Соединенных Штатов так не предавал свою должность и свою присягу Конституции", - сказала она.

"Однако большинство республиканских представителей отказались принять меры, которые, по их мнению, являлись поспешными и способными вызвать гнев и негодование в глубоко разделенной стране, - говорится в статье. "Я не оцениваю положительно выступление президента, но он сказал своим сторонникам пойти к Конгрессу и провести там мирную демонстрацию", - сказал Том МакКлинток, республиканский представитель из Калифорнии, который заявил, что выступает против "неконституционной" меры. Он предостерег от применения самых серьезных санкций, предусмотренных Конституцией, применяемых "в чрезвычайной ситуации, без слушаний, за неделю до вступления в должность нового президента".

"Многие указали на узкополитический характер такой меры, предпринятой демократами. "Они пытаются свести счеты, а не мириться, - заявил Том Коул, республиканец из Оклахомы, - что будет продолжать подпитывать разногласия, а не сводить их к минимуму".

"(...) Митч МакКоннелл, лидер республиканского большинства в Сенате, а вскоре и меньшинства, поскольку его партия потеряла контроль над ним на прошлой неделе, исключил чрезвычайный созыв верхней палаты. Но в отличие от февраля 2020 года он не исключил пересмотра обвинительного заключения. "Палата представителей проголосовала за импичмент президента. Судебный процесс в Сенате теперь начнется на нашем первом очередном заседании после принятия статьи из Палаты представителей", - написал МакКоннелл в заявлении. "Учитывая правила, процедуры и прецедентное право, регулирующее процессы по делу об импичменте президента, просто нет шансов на то, что справедливое или серьезное судебное разбирательство может быть завершено до того, как избранный президент Байден принесет присягу на следующей неделе", - пояснил он. (...) Очередное заседание верхней палаты намечено на 19 января, за день до истечения срока полномочий Дональда Трампа и вступления в должность его преемника", - говорится в публикации.

"После голосования избранный президент Джо Байден призвал Конгресс выработать приоритеты своей повестки дня, несмотря на судебный процесс по импичменту, который начнется лишь после его прихода к власти, - отмечает автор статьи. "Я надеюсь, что руководство Сената найдет способ следовать своим конституционным обязанностям по импичменту и в то же время работать над другими важными задачами нации", - указал он в заявлении.

"Дональд Трамп, так и не упомянувший обвинение Конгресса в том, что он поощрял нападение своих сторонников на Капитолий, в среду вечером в видеообращении, опубликованном в аккаунте Белого дома в Twitter, выступил с призывом к единству, утверждая, что в Америке "нет места" насилию, - передает журналист. "Ни один из моих истинных сторонников не может поддерживать политическое насилие", - заявил он. "Если вы делаете что-либо подобное, вы не поддерживаете наше движение, вы атакуете его и атакуете нашу страну. Мы не можем этого терпеть", - добавил он.