Навальный возвращается - каким будет следующий ход Путина?

"Алексей Навальный неожиданно объявил о своем возвращении в Россию - хотя на родине ему грозит тюремный срок. Что произойдет, когда в воскресенье критик режима приземлится в Москве? Владимир Путин может обеспечить неожиданный поворот", - считает журналист немецкого издания Павел Локшин Die Welt.

"(...) То, что план Навального кажется удивительным, связано с тем, что в аэропорту его будут ждать не только десятки репортеров и телевизионных команд, но, вероятно, и российские правоохранительные органы".

"Незадолго до окончания года российская Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заявила о намерении превратить в реальное тюремное наказание условный срок Навального (3,5 года) по делу 2014 года, приговор по которому был назван Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) "произволом". (...) Эта угроза должна была удержать Навального от возвращения".

"Теперь Навальному могут грозить 3,5 года тюрьмы. С точки зрения Кремля, таким образом самого известного оппозиционера России можно убрать с пути вплоть до времени после выборов в Думу осенью и возможного переизбрания Владимира Путина в 2024 году. Вопрос лишь в том, осмелится ли Кремль отправить в тюрьму знаковую фигуру российской оппозиции. После своего отравления Навальный стал еще более известным миру, чем был раньше", - указывает издание.

"Навальный, по-видимому, хочет навязать Кремлю свою собственную игру. Он полагает, что в Москве он может лишь победить. Если его арестуют еще в аэропорту перед камерами важнейших международных телеканалов и он окажется за решеткой, это продемонстрирует страх режима и разоблачит Россию как классическую автократию".

"Если он останется на свободе, он продолжит заниматься своим делом и все еще будет победителем. То, что на первый взгляд кажется абсурдным, может стать для Путина возможностью: Кремль, возможно, решит подчеркнуть мнимую неважность Навального тем, что позволит ему остаться на свободе. Во всяком случае российский президент не устает подчеркивать, насколько никчемным он считает Навального - ни разу не называя имени своего критика, как в последний раз на своей ежегодной пресс-конференции в декабре".

"Для этого сценария у Кремля достаточно возможностей, - отмечает издание. - Замена условного срока на реальное наказание должна быть признана правомерной судом, ФСИН инициировал эту проверку. Однако это не первый случай, когда ФСИН угрожает Навальному тюремным сроком. В 2015 и 2016 годах ведомство уже пыталось посадить Навального в тюрьму якобы из-за нарушения обязательств, связанных с условным сроком. Но инициативы ФСИН были заблокированы судом", - говорится в статье.

"Даже если Навальный пока останется на свободе, у российского государства будет достаточно возможностей отравлять ему жизнь. Давление на его соратников в Москве и провинции не ослабевает. (...) К тому же Следственный комитет (...) незадолго до конца года возбудил против Навального новое дело".

"В отношении Навального Кремль на протяжении многих лет делает ставку на стратегию изматывания - и, вероятно, продолжит это делать. Пока ничто не говорит о том, что он хочет от нее отказаться", - заключает Die Welt.